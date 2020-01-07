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В Украине назвали возможную альтернативу Минскому процессу

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  • 7.01.2020, 22:04
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В Украине назвали возможную альтернативу Минскому процессу
Вадим Пристайко
фото: reuters

Альтернативу Минску назвал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Миротворческая миссия при определенных условиях может стать альтернативой Минскому процессу, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому изданию Bild, передает «Новое время».

«Давайте откровенно говорить. Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минску. Это может быть миротворческая миссия. Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса», — отметил Пристайко.


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