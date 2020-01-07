Прорыв Илона Маска: техническая революция только начинается 7 Юрий Бутусов

7.01.2020, 22:11

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Что хочет сделать Маск?

Сегодня ночью гениальный инноватор Илон Маск побил мировой рекорд и вывел на орбиту сразу 60 спутников, и сделал еще один гигантский прыжок к своей сверхцели - мировому господству в сфере мобильной связи и интернета

Сегодня ночью ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела в космос сразу 60 спутников связи Starlink, которые тоже принадлежат Маску. Они будут размещены на орбите в 550 километров.

Сегодня Маск побил мировой рекорд по числу спутников в одних руках - у него уже 180 спутников! У ближайшего конкурента - 140.

Маск снова осуществил самый дешевый космический старт и снова порвал всех конкурентов ценой пуска - первая ступень Фалькона не сгорела, а вернулась на базу в четвертый раз! То есть Маск снова сэкономил десятки миллионы долларов.

Что хочет сделать Маск? С помощью своей космической армады он собирается подключить до конца 2020 года всю территорию США и Канады к высокоскоростному широкополосному интернету. Теперь не важно где ты находишься и где находится вышка связи - спутник позволит смотреть новости в любой точке. наземные телекоммуникации совершат новый скачок, услуги связи станут еще более дешевы.

Но это только начало. В планах Маска выполнить еще 22 запуска ракет, чтобы вывести на орбиту 1584 космических аппарата и накрыть сетью своих спутников связи несколько континентов! Чтобы четыре миллиарда людей, которые сейчас не имеют допуска к широкополосному интернету, смогли в любой точке Арктики, пустыне Сахары, и в любой глуши Тихого океана болтать по видео между собой без всяких задержек. Короче, Маск поставил целью захватить дешевым скоростным интернетом весь мир и стать главным провайдером планеты. Разумеется, с помощью тех же спутников можно и контролировать всю связь всей планеты. Недаром, сегодняшний запуск коммерческого Фалькона обеспечивало 45-е крыло Космических сил Вооруженных сил США.

И он идет к этой цели! Маск уже получил в Федеральной комиссии по связи США разрешение на запуск ДВЕНАДЦАТИ ТЫСЯЧ спутников связи, и обратился к Международному союзу электросвязи разрешить эксплуатацию ЕЩЕ ТРИДЦАТИ ТЫСЯЧ спутников! Вывод этой армады сделает Маска недосягаемым для конкурентов.

А конкуренты есть.

Америка берет под контроль информационное поле будущего - интернет, поисковые системы, социальные сети, и глобальный провайдер - и все это в руках компаний из США.

Техническая революция в мире только начинается, впереди открытие целых отраслей и гигантских рынков, и абсолютная революция в развитии человеческого ресурса.

Юрий Бутусов, obozrevatel.com