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Президент Польши не полетит в Иерусалим

  • 7.01.2020, 22:34
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Президент Польши не полетит в Иерусалим
Анджей Дуда
Фото: charter97.org

Анджей Дуда объяснил свой отказ ехать на мероприятия по случаю 75-я освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау».

После заседания Кабинетного совета в Президентском дворце в Варшаве под председательством президента Польши Анджея Дуды глава государства заявил, что не полетит в Израиль на мероприятия по случаю 75-я освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау», находившегося на территории Польши (Освенцим), передает «Радио Польша».

Причина в том, что Анджей Дуда получил приглашение, но в нем не предусмотрено его выступление: «Наша позиция ясна. Либо Польша сможет выступить, либо польский президент не должен принимать участие в этом мероприятии».

Президент Польши отметил, что три миллиона польских евреев погибли от нацистов, что составляет половину всех жертв Холокоста.

Израильское правительство объявило 7 января, что делегации из 42 стран подтвердили свое участие во Всемирном форуме по Холокосту в Иерусалиме, запланированном на 23 января. Организованные совместно израильскими властями, Институтом Яд ва-Шем и Всемирным форумом по Холокосту мероприятия начнутся в 13.30 и будут посвящены 75-й годовщине освобождения бывшего немецкого нацистского концентрационного лагеря «Аушвиц-Биркенау».

Пресс-служба правительства Израиля сообщила, что президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президенты Франции, России и Германии — Эмманюэль Макрон, Владимир Путин и Франк-Вальтер Штайнмайер, британский принц Чарльз, а также израильские раввины и бывшие заключенные нацистских концлагерей выступят на церемонии в Институте Яд ва-Шем.


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