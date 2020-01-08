Юрист: Повышение пенсионного возраста стало «шоком без терапии» 11 8.01.2020, 8:06

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Михаил Пастухов

Указ Лукашенко противоречит Конституции.

В Беларуси с 1 января еще на шесть месяцев повышен пенсионный возраст: женщины могут уходить на пенсию в 57 лет, мужчины - в 62. К 2022 году пенсионный возраст достигнет 58 и 63 лет соответственно.

Что ожидает белорусских пенсионеров и людей предпенсионного возраста? На вопросы Charter97.org отвечает доктор юридических наук, заслуженный юрист Беларуси, экс-судья Конституционного суда Михаил Пастухов.

- Как вы прокомментируете очередное повышение пенсионного возраста в Беларуси? Позволит ли это решить проблему дефицита средств в Фонде социальной защиты населения?

- Идет плановое повышение пенсионного возраста, которое было намечено еще указом Лукашенко с 1 января 2018 года. И так по полгода повышается, пока не достигнет отметки – 63 у мужчин и 58 у женщин. Думаю, что это еще не предел, учитывая отсутствие финансов и дефицит в Фонде социальной защиты населения.

Что касается женщин, очевидно, что такой шаг уже сделан, учитывая, что они живут в среднем на 10 лет дольше мужчин. Во всяком случае это ожидаемое повышение пенсионного возраста.

Насколько я помню, порядка 100 тысяч пенсионеров в год у нас выходит на пенсию, а это достаточно ощутимая для бюджета сумма. Но, как показывает практика, это не решает проблему дефицита. Уже два года точно Фонд социальной защиты недостаточен для того, чтобы покрывать запросы пенсионеров. Кроме пенсий, из этого фонда выплачиваются и другие пособия, как, например, пособие по рождению детей.

Дотации осуществляются за счет бюджета. Как говорил Министр финансов Максим Ермолович, порядка двух миллиардов белорусских рублей планируется направить на пополнение Фонда социальной защиты населения в 2020 году. И эта проблема будет продолжаться.

- Насколько законно решение о поэтапном повышении пенсионного возраста с точки зрения Конституции?

- Предполагаю, есть противоречия с рядом конституционных положений. Прежде всего следует отметить, что такое повышение могло осуществляться исключительно законом, а у нас оно было на основании указа.

Второе условие – это можно было сделать только с учетом компенсации лицам, в отношении которых наметилось повышение пенсионного возраста. В ином случае, это означает ухудшение их положения. Если лица не согласны с изменениями, то надо искать решение. Можно, например, делать повышающие коэффициенты, чтобы люди могли получать надбавку к зарплате или более высокую пенсию в будущем. У нас же был сделан «шок, без терапии». Подняли возраст и все. Это абсолютно неправильно и только ухудшает положение подавляющего числа пенсионеров.

Не забывайте, есть же еще льготные категории пенсионеров, которые носили погоны. Это военнослужащие, работники милиции и прочих военизированных ведомств, а так же госчиновники, которые получают пенсии намного выше, чем у люди других категорий. Их пенсии доходят до 75% от заработной платы, в то время как у остальных пенсионеров эта сумма не превышает 40%. Такая дискриминация.

Пенсионеров принуждают работать на государство, а уже с работающих вычитывают значительные суммы. Могу привести свой пример. Я в декабре только получил первую пенсию, отработав полтора лишних года. При стаже больше 40 лет мне начислили 480 рублей пенсии при коэффициенте 1,3 и сказали, что это коэффициент для всех работающих пенсионеров. Если бы я не работал или когда перестану работать, мне будут выплачивать на 150 рублей больше. То есть 150 рублей, четвертую часть, вычитывает государство и не понятно, на каком основании и по какому критерию, просто вычитывает и все. Это недопустимый грабеж по отношению к пенсионерам, а в то же время в отношении военных и лиц приравненных к военным, никаких вычетов не делается. Опять же получается, что не все равны перед законом.

Есть помимо «льготных» еще лица, которые получают пенсии «за особые заслуги». Их суммы превышают 2000 рублей, и это при том, что основная масса получает 400-500 рублей. К тому же большинству выплачиваются пенсии из так называемого «общака», Фонда социальной защиты населения, а госчиновникам и военнослужащим, которые вышли на пенсию раньше, из республиканского бюджета. То есть это гарантированная и более высокая сумма.

- Какая реальность ожидает белорусских сеньоров — с учетом продолжительности жизни, финансовых возможностей и уровня социальной медицины? Как их жизнь отличается от жизни пенсионеров в Европе?

- Белорусским пенсионерам рассчитывать не на что. Уровень медицинского обслуживания у нас гораздо ниже, при этом каких-либо льгот пенсионерам не делается. Социальное обслуживание у нас на очень низком уровне.

Если посмотреть на другие страны, то там пенсионеры чуть ли не самые обеспеченные и счастливые люди, потому что к их услугам и медицина, и специальные комфортабельные дома, делаются хорошие скидки по кредитам, они путешествуют, получают значительную сумму накопительных средств, когда выходят на пенсию.

Да и сама пенсия в Европе составляет порядка 1000 евро — в некоторых странах меньше, в некоторых больше. Во всяком случае, наши суммы с ними не сопоставимы, как и сами условия обслуживания пенсионеров. Это одна из причин, почему наши пенсионеры, как показывает практика, долго не живут. Условно говоря: 5-10 лет — и прощайте.

Мы должны заботиться о пенсионерах не как об отработанном материале, а как о золотом запасе нации, который может передавать свои знания и опыт молодым, который может еще работать, если есть способности и интерес. Мы должны на 100% использовать людской капитал, который у нас есть. Нельзя так неуважительно относиться к людям старшего поколения.

- Вместе с пенсионным возрастом на полгода увеличивается минимальный страховой стаж для обоих полов - до 17,5 лет. Ежегодно эта планка поднимается на 6 месяцев - до 20 лет в 2025 году. К каким последствиям это может привести?

- Это еще одно серьезное нарушение прав трудящихся в Беларуси. Если раньше страховой стаж составлял 5 лет, то, указом от 2015 года, он будет повышаться ежегодно и пока не достигнет 20 лет.

В настоящее время он равняется 18 годам. В результате, лица достигшие пенсионного возраста попадают в так называемую «ловушку». У них выработан вроде как необходимый трудовой стаж, они достигли пенсионного возраста, а не хватает страхового стажа. И что им делать?

Если они хотят выйти на пенсию, то они могут рассчитывать на так называемую старую пенсию, которая составляет около 200 рулей, или должны еще отработать дополнительные годы, чтобы получить полноценный трудовой стаж, то есть делать отчисления в Фонд социальной защиты.

По разным причинам, люди не могли делать отчисления ранее. Может кто-то ухаживал за детьми или уезжал в другую страну на работу, или были на военной службе. Опять же, военный стаж по указу засчитывается, только если он превышает 10 лет. Это абсолютно произвольный расчет.

Опять получается неравенство и куча таких нестыковок предполагает, что нужно провести полноценную, справедливую пенсионную реформу, с учетом опыта зарубежных стран, где размеры пенсий выше, чем у нас, хотя бы по сравнению с получаемой зарплатой.

- Какая может быть альтернатива повышению пенсионного возраста? Можно ли решить вопросы пенсионного обеспечения не прибегая к таким непопулярным мерам?

- Мне нравится пример положений от белорусского профсоюза РЭП. Они полагают, что достаточно повышения пенсионного возраста на один год, в настоящем случае, остановиться на том уровне, что уже есть и не повышать дальше.

Второе, что они предлагают, это не делать никаких вычетов из пенсии работающих пенсионеров. Дальше, если пенсионер работает, то необходимо пересчитывать пенсию. У нас же это не делается. У нас же как ты вышел на пенсию, то все, ты ничего себе не можешь повысить. А почему, если ты работаешь еще много лет. Это просто необходимо делать.

К тому же необходимо сохранить какие-то льготы для пенсионеров, которыми они раньше пользовались, в том числе на оплату лекарств, проезд в общественном транспорте и иные. Это ведь уважительное отношение к людям старшего возраста.

Также необходимо, кроме начисленных пенсий, делать накопительные, чтобы люди и предприятия, могли в большей степени делать отчисления в будущее своих работников. Такая практика имеется во многих странах, даже в России. Люди приходят на работу и заранее договариваются с администрацией, что будут вкладываться в будущее своих работников и работники тогда больше привязаны к месту, повышают квалификацию и даже пенсионеры могут думать о накопительных взносах и продолжают работать. Это хорошая практика и можно было бы это активно использовать при серьезном и уважительном подходе к решению этого вопроса.

Мы даже могли бы увеличить размеры пенсии для многочисленных пенсионеров, которых уже порядка 2 миллионов, а это четвертая часть нашего общества. Нам нужно все-таки не укреплять армию и увеличивать штаты милиции и органов, а вкладывать большие деньги в развитие наших людей, образование, медицину, социальную помощь.