Венедиктов: Лукашенко понимает, что ему с Россией не тягаться 25 8.01.2020, 8:25

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Алексей Венедиктов

Главред «Эха Москвы» раскрыл содержание 31-й дорожной карты по «интеграции».

Дорожные карты углубленной белорусско-российской «интеграции» предусматривают среди прочего создание единого радиочастотного центра, сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов 7 января в вечерней программе своей радиостанции «Статус +».

«Вот есть 31 дорожная карта, из которых согласовано 30, а 31-я карта — это создание наднациональных органов, т.е. это движение к общему государству. Пока очень такое маленькое. Я видел эти карты, мне показали обе стороны. Там речь идет, ну, например, — единый радиочастотный центр. Понятно, что у Беларуси своя политика в области ИТ-технологий, у них там есть своя Кремниевая долина — Парк [высоких] технологий — очень продвинутая. Лукашенко своим указом освободил их полностью от налогов, а туда сбежались программисты со всей Восточной Европы, в т.ч. из России инвестируют туда. Более того, туда запрещено входить правоохранительным органам — это как средневековый университет просто — без разрешения Лукашенко. И там по-своему ИТ строится, поэтому единый радиочастотный центр под себя подомнет. Они не хотят», — описал Венедиктов ситуацию и позицию белорусской стороны.

«Или там единый операционный центр таможенной системы — «мы не хотим единый». И вот на этом забуксовало, ну, а дальше там цены на нефть, на газ — это все понятно», — продолжил главред «Эха Москвы», который 24 декабря взял в Минске у Лукашенко двухчасовое интервью.

«Сейчас на два месяца договорились по старым ценам [газ] поставлять. Нефть сейчас идет от частных фирм, тоже два месяца будет идти на НПЗ. На эти темы договорятся. Главный вопрос — единое государство, движение к единому государству, к наднациональным органам, на мой взгляд», — заявил Венедиктов.

«Российская Федерация, — отметил он, — считает, что надо двигаться в ту сторону или прекратить вообще все эти разговоры и переходить на абсолютно коммерческие отношения, которые, безусловно, разорят Беларусь».

Лукашенко «жмут», считает Венедиктов, «мы это видим, что ему не просто так не дают нефть и газ, но пока что-то не получается у них», при этом крайнего срока нет никакого. «Я считал и считаю, что речь идет прежде всего об одной из опций продления полномочий Путина как главы государства», — сказал вхожий в кремлевские кабинеты журналист.

По его словам, Лукашенко понимает, что ему с Россией не тягаться. «Он торгуется… Если это равноправие формальное и по полномочиям ему и его элите будет предоставлена такая возможность, я думаю, что мы увидим через три года новое государство», — предположил Венедиктов.