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Разбившийся в Тегеране Boeing-737 летел в Киев

  • 8.01.2020, 8:28
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Разбившийся в Тегеране Boeing-737 летел в Киев
Иллюстрационное фото

На место крушения направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.

Потерпевший крушение авиалайнер Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», на борту которого находилось не менее 170 пассажиров, летел в Киев.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на иранское официальное информационное агентство IRNA (перевод — УНИАН).

Отмечается, что самолет разбился вскоре после взлета из Тегеранского аэропорта Имама Хомейни.

«Спасательные команды были отправлены в район около аэропорта, где разбился самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», - сообщил государственному телевидению представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде.

«Самолет в огне, но мы отправили спасателей... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров», - сказал глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхоссейн Куливанд.

По некоторым данным, на место крушения направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи. По данным Джафарзаде, на борту находилось около 170 пассажиров. По предварительной информации IRNA, «самолет направлялся в Киев... и имел 180 пассажиров и экипаж».


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