Трамп созвал экстренное совещание после атаки Ирана на военные базы США 8.01.2020, 8:35

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Глава Белого дома консультируется со своей командой национальной безопасности.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с атакой Ирана на американские базы в Ираке и проводит совещание с силовиками.

Об этом сообщает Белый дом в Twitter.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team. — Stephanie Grisham (@PressSec) 7 января 2020 г.

«Нам известна информация о нападениях на американские объекты в Ираке. Президент был проинформирован и внимательно следит за ситуацией и консультируется со своей командой национальной безопасности», - говорится в сообщении пресс-секретаря Стеффани Гришем.

По данным Associated Press, иранское телевидение сообщило, что военная операция была названа «Мученик Сулеймани» и является ответом на убийство иранского военного. Девять ракет выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США.