закрыть
8 января 2020, среда, 13:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Трамп созвал экстренное совещание после атаки Ирана на военные базы США

  • 8.01.2020, 8:35
  • 2,461
Трамп созвал экстренное совещание после атаки Ирана на военные базы США

Глава Белого дома консультируется со своей командой национальной безопасности.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с атакой Ирана на американские базы в Ираке и проводит совещание с силовиками.

Об этом сообщает Белый дом в Twitter.

«Нам известна информация о нападениях на американские объекты в Ираке. Президент был проинформирован и внимательно следит за ситуацией и консультируется со своей командой национальной безопасности», - говорится в сообщении пресс-секретаря Стеффани Гришем.

По данным Associated Press, иранское телевидение сообщило, что военная операция была названа «Мученик Сулеймани» и является ответом на убийство иранского военного. Девять ракет выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США.


популярное за неделю

Мнение

Крапленая 31-я карта
Крапленая 31-я карта Валерий Карбалевич
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти Николай Статкевич
Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский