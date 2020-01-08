Иран нанес вторую волну ударов по позициям США в Ираке
- 8.01.2020, 8:45
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Войска Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам.
Об этом сообщило в среду агентство Tasnim (перевод — УНИАН).
Отмечается, что удары были осуществлены ракетами. Точное место повторной атаки не сообщается.
Напомним, что около десяти ракет были выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США. Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с атакой Ирана по американской базе в Ираке и проводит совещание с силовиками.