Иран нанес вторую волну ударов по позициям США в Ираке 8.01.2020, 8:45

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Иллюстрационное Фото: EPA-EFE/STRNGER

Войска Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам.

Об этом сообщило в среду агентство Tasnim (перевод — УНИАН).

Отмечается, что удары были осуществлены ракетами. Точное место повторной атаки не сообщается.

Напомним, что около десяти ракет были выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США. Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с атакой Ирана по американской базе в Ираке и проводит совещание с силовиками.