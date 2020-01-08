«С Богом через деньги не подружишься» 1 8.01.2020, 8:51

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Как белорусы празднуют уникальный обряд, который сохранился лишь в нескольких деревнях.

Сплав язычества, культа огня и христианских идей — это древний обряд «Перенос Свечи», который сохранился в некоторых деревнях Гомельской и Могилевской областей. «Свечой» называют икону, которая принадлежит всей деревне. По престольным праздникам икона торжественно «переходит» из дома в дом, пишут naviny.by.

«Перенос Свечи» на Рождество сохранился лишь в двух деревнях Гомельской области — Березине Буда-Кошелевского района и Оторе под Чечерском.

«Рождество — это наш престольный праздник. «Свеча» у нас появилась 65 лет назад. Одна местная женщина очень сильно болела, и вся деревня сбросилась деньгами на оброчную икону, которая и есть «Свеча». На ней изображено Рождество Христово. Вот на Рождество икона обретает новый дом. В том доме, в котором «Свеча» провела прошлый год, ей устраивают проводы 6 января. Готовится постный стол, читаются молитвы. Приглашают на вечерю только близких. А уже 7 января, когда “Свеча” перейдет в новый дом — туда уже на празднование может придти любой желающий», — объяснила жительница Березины Светлана Масленченко.

Именно в ее доме «Свеча» проведет 2020 год. Перешла икона к ней от сестры — Галины Юденко. Перед «новосельем» икону украшают — меняют ей «одежду», шьют новую «юбочку» и «фату».

В деревне Березина зимуют около сорока жителей. Практически все — от мала до велика — собрались «перенести Свечу». Дорожку от дома к дому устелили соломой. Потом ее заберут для домашней скотины. «По пустому «Свечу» нельзя переносить», — объяснили местные.

Церкви в деревне нет, а батюшка, по словам местных, к ним последнее время не ездит.

«В церкви всё дорожает. А с Богом через деньги не подружишься. У нас всё бесплатно. Любой человек может придти в дом, где «Свеча», чтобы помолиться о своих нуждах. Мы верим в то, что икона помогает от разных болезней, люди могут получить излечение», — говорят местные жители.

После молитвы при зажженных свечах икону торжественно выносят из дома. Несут «Свечу» мужчины, кто помоложе. Ранее это был удел подростков. «Но сейчас подростков в деревне нет», — сокрушаются пенсионеры.

Сельчане выстраиваются в очередь перед «Свечой», присаживаются на корточки и крестятся. Необходимо, чтобы икона прошла над ними три раза, поэтому обряд похож на игру «Ручеек» — люди перебегают с места на места, чтобы три раза побывать под «Свечой».

«Это не нами было заложено, а нашими родителями, а мы это чтем и передаем нашим детям. Уже договорено, к кому «Свеча» пойдет на следующий год, и через год. Взять ее к себе в дом может каждый желающий», — объяснили местные жители.

Светлана Масленченко, у которой «Свеча» поселилась на 2020 год, пригласила всех помолиться, затем гостей ждал богатый стол.

За угощением вспоминали события прошлого года, тех, кто не дожил до нынешнего Рождества, обряды, которые практикуются в других деревнях. Мертвым желали царства Божьего и упокоения душ, живым — здоровья, счастья, благополучия и успеха.

«Мы живем по своему календарю. У нас не так важен Новый год, как Рождество и Пасха. Это два наших главных праздника», — говорят местные жители.