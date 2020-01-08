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Когда в Беларуси закончится климатическая осень?

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  • 8.01.2020, 9:02
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Когда в Беларуси закончится климатическая осень?

От зимы в январе — только название.

Температура в декабре – на 5,2°С выше нормы! В Беларуси еще не началась климатическая зима. Средняя температура воздуха в бассейнах рек составляет в среднем 1,9°С. Об этом сообщает Белгидрометцентр, передает «Белсат».

Как реагирует на глобальные климатические изменения природа и, что немаловажно, хозяйство?

Январь, но на холод только намек. 6 января в Минске от нуля до минус одного и легкий снег: этой зимой – скорее исключение, чем правило.

По данным синоптиков Гидромета, средняя температура в декабре была на 5,2°С выше климатической нормы и составила около 2°С. Температуры в сентябре-ноябре отличались от нормы на 2, 3, 4 градуса соответственно, что случается раз в 15 лет!

В прошлом веке Беларусь имела 3 климатические зоны, теперь имеет 5. Реагировать на изменения нужно быстро.

«В Беларуси две отрасли –сельское хозяйство и лесное хозяйство — принадлежат к так называемым климатозависимым отраслям. Климат будет меняться, а мы должны анализировать, как климат будет влиять на ситуацию в Беларуси», – объясняет Мария Фалалеева, председатель Центрального Совета ОО «Экопроект».

Мария Фалалеева привела пример, что даты посевной и дожинок не могут быть одинаковы для всех хозяйств. Чрезмерно теплое лето требует перестройки систем очищения воды, и так далее.

Согласно рейтингу улучшения климатической политики в мире организации Germanwatch, в 2018 году Беларусь занимала 29-е место, а в прошлом году опустилась на 40-ю позицию. Значит, сильно отстаем от усилий других, прежде всего европейских, стран. Помимо экономических последствий для людей, это создает проблему миграции для зверей и птиц, которые следуют за изменениями во флоре.

Последнее климатическое лето в Беларуси длилось целых 4 месяца – до середины сентября. Перехода на зимние температуры еще не произошло, поэтому и климатическая осень длится почти столько же… и вместе с нами празднует Рождество.


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