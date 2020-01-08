Появилась первая информация о потерях в результате удара Ирана по базам США 8.01.2020, 9:10

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Данные сообщил источник в службах безопасности Ирака.

Несколько граждан Ирака пострадали на авиабазе Айн аль-Асад в результате ракетного удара, произведенного со стороны Ирана.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.

Данных о погибших и точном числе пострадавших на данный момент нет.

Напомним, что около десяти ракет выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США. Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с атакой Ирана по американской базе в Ираке и проводит совещание с силовиками.