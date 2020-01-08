WHL: Алексей Протас заработал очередные бомбардирские баллы 8.01.2020, 9:22

Алексей Протас

Белорус — четвертый в списке лучших бомбардиров WHL.

В очередном матче регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги (WHL) "Принс-Альберт" уступил со счетом 5:6 "Ред-Дир": у проигравших белорусский нападающий Илья Усов отметился заброшенной шайбой, а его соотечественник и коллега по амплуа Алексей Протас — результативной передачей. Помимо этого Протас произвел три броска, выиграл шесть из девяти вбрасываний и заработал показатель полезности +1, сообщает pressball.by.

В общей сложности в нынешнем сезоне Протас набрал 52 (21+31) очка в 35 матчах, а Усов — 31 (13+18) бомбардирский балл в таком же количестве игр. "Принс-Альберт" идет вторым в Восточном дивизионе, уверенно входя в зону плей-офф. Протас — четвертый в списке лучших бомбардиров WHL. У возглавляющего гонку Адама Бекмана из "Спокейна" — 60 (29+31) очков.