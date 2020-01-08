Эксперты рассказали, как правильно заправлять автомобиль 3 8.01.2020, 9:27

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Особенно это актуально в зимнее время года.

Эксперты рассказали о том, как правильно заправлять автомобили любого типа. Многие владельцы транспортных средств предпочитают заливать по 10 литров, но это не совсем правильно, пишет lenta.ua.

Заправлять автомобиль на 10 или 15 литров было принято в 90-е годы в странах бывшего СССР. Многие водители получали на предприятиях карточки на топливо, из-за чего заливали бензин в баки исключительно по ним. Также в 90-е годы наблюдался дефицит топлива. Из-за небольших зарплат залить полный бак мог позволить себе далеко не каждый. На многих заправках часто обманывали клиентов, после 10 литров начиная наливать немного меньше. Из-за этого образовался своеобразный эталон, которому следуют и по сей день.

Специалисты отмечают, что лучше всего заправлять полный бак, так как в процессе заливки бензина в емкость попадает значительно меньше сторонних веществ. Это позволяет снизить воздействие на двигатель и сохранить его на долгие годы. Также можно заполнять бак почти полностью, оставляя 5-10 литров пустого места. Особенно это актуально в зимнее время года.