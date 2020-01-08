закрыть
8 января 2020, среда, 13:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

СМИ: Украинский самолет случайно сбили силы ПВО Ирана

  • 8.01.2020, 9:30
  • 8,177
СМИ: Украинский самолет случайно сбили силы ПВО Ирана

Информация пока не получила официального подтверждения.

Украинский самолет Boeing-737, потерпевший крушение утром 8 января недалеко от Тегерана, по ошибке сбили силы ПВО Ирана, пишет издание Al Hadath (перевод — snob.ru).

Издание не ссылается на конкретный источник и не приводит никакой дополнительной информации. Ранее иранские СМИ сообщали о крушении самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» из-за технических неисправностей. На место крушения уже прибыли спасатели.

В ночь с 7 на 8 января Иран провел ракетный обстрел военных баз США на территории Ирака. Это стало ответом на убийство командира элитного подразделения Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, которое произошло 3 января по приказу президента США Дональда Трампа.

Были обстреляны две базы: в Эрбиле на севере Ирака и авиабаза Аль-Асад на западе страны. Как сообщил CNN источник в Белом доме, среди американских военных жертв нет, но есть пострадавшие среди иракцев.

Рейс PS752 из Тегерана в Киев вылетел в 05:15 утра по местному времени (04:45 по московскому). По сведениям сервиса Flightradar24, в последний раз местоположение самолета фиксировалось в районе города Паранд недалеко от Тегерана. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.


популярное за неделю

Мнение

Крапленая 31-я карта
Крапленая 31-я карта Валерий Карбалевич
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти Николай Статкевич
Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский