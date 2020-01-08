СМИ: Украинский самолет случайно сбили силы ПВО Ирана 8.01.2020, 9:30

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Информация пока не получила официального подтверждения.

Украинский самолет Boeing-737, потерпевший крушение утром 8 января недалеко от Тегерана, по ошибке сбили силы ПВО Ирана, пишет издание Al Hadath (перевод — snob.ru).

Издание не ссылается на конкретный источник и не приводит никакой дополнительной информации. Ранее иранские СМИ сообщали о крушении самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» из-за технических неисправностей. На место крушения уже прибыли спасатели.

В ночь с 7 на 8 января Иран провел ракетный обстрел военных баз США на территории Ирака. Это стало ответом на убийство командира элитного подразделения Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, которое произошло 3 января по приказу президента США Дональда Трампа.

Были обстреляны две базы: в Эрбиле на севере Ирака и авиабаза Аль-Асад на западе страны. Как сообщил CNN источник в Белом доме, среди американских военных жертв нет, но есть пострадавшие среди иракцев.

Рейс PS752 из Тегерана в Киев вылетел в 05:15 утра по местному времени (04:45 по московскому). По сведениям сервиса Flightradar24, в последний раз местоположение самолета фиксировалось в районе города Паранд недалеко от Тегерана. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.