Иран ввел истребители в воздушное пространство Ирака 8.01.2020, 10:08

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США запретили гражданским самолетам полеты над регионом.

Истребители ВВС Ирана вошли в воздушное пространство Ирака после серии ракетных ударов по американским базам в этой стране.

Об этом сообщил в Twitter шеф тегеранского бюро NBC News Али Арузи.

По его словам, информацию распространили государственные СМИ. Перед этим он сообщал о поднятии иранской боевой авиации в воздух.

Федеральное авиационное управление США запретило гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов. Об этом говорится в сообщении авиарегулятора США в Twitter.

"Выпущены NOTAM об ограничении полетов, которые запрещают американским гражданским авиаперевозчикам эксплуатацию (воздушных судов) в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и над водами Персидского залива и Оманского залива", - сказано в сообщении.

#FAA Statement: #NOTAMs issued outlining flight restrictions that prohibit U.S. civil aviation operators from operating in the airspace over Iraq, Iran, and the waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. pic.twitter.com/kJEbpPddp3 — The FAA (@FAANews) 8 января 2020 г.

Напомним, что более десяти ракет были выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США. Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с атакой Ирана по американской базе в Ираке и провел совещание с силовиками.