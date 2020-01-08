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Иран ввел истребители в воздушное пространство Ирака

  • 8.01.2020, 10:08
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Иран ввел истребители в воздушное пространство Ирака

США запретили гражданским самолетам полеты над регионом.

Истребители ВВС Ирана вошли в воздушное пространство Ирака после серии ракетных ударов по американским базам в этой стране.

Об этом сообщил в Twitter шеф тегеранского бюро NBC News Али Арузи.

По его словам, информацию распространили государственные СМИ. Перед этим он сообщал о поднятии иранской боевой авиации в воздух.

Федеральное авиационное управление США запретило гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов. Об этом говорится в сообщении авиарегулятора США в Twitter.

"Выпущены NOTAM об ограничении полетов, которые запрещают американским гражданским авиаперевозчикам эксплуатацию (воздушных судов) в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и над водами Персидского залива и Оманского залива", - сказано в сообщении.

Напомним, что более десяти ракет были выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США. Президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с атакой Ирана по американской базе в Ираке и провел совещание с силовиками.


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