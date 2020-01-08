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Власти Ирана назвали причину крушения украинского самолета

  • 8.01.2020, 10:19
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Власти Ирана назвали причину крушения украинского самолета
Иллюстрационное фото Global Look Press / Maxym Marusenko / ZUMAPRESS.com

С заявлением выступил представитель Министерства дорог и городского развития.

По данным властей Ирана, причиной авиакатастрофы самолета Международных авиалиний Украины стали «проблемы с двигателем».

Об этом заявил представитель Министерства дорог и городского развития Ирана, которое также занимается вопросами гражданской авиации, сообщает агентство IRNA.

Он опроверг версию о том, что причиной падения мог стать ракетный удар.

«Если бы авария была вызвана ракетой, самолет взорвался бы в небе, но причиной был пожар в двигателе и неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль, что и привело к катастрофе», — отметил представитель ведомства.

Напомним, самолет украинских авиалиний со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из столицы Ирана Тегерана.

По предварительным данным, самолет принадлежит Международным авиалиниям Украины (МАУ) и летел в Киев.

В МИД Украины сообщили, что в результате авиакатастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа.


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