Власти Ирана назвали причину крушения украинского самолета
- 8.01.2020, 10:19
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С заявлением выступил представитель Министерства дорог и городского развития.
По данным властей Ирана, причиной авиакатастрофы самолета Международных авиалиний Украины стали «проблемы с двигателем».
Об этом заявил представитель Министерства дорог и городского развития Ирана, которое также занимается вопросами гражданской авиации, сообщает агентство IRNA.
Он опроверг версию о том, что причиной падения мог стать ракетный удар.
«Если бы авария была вызвана ракетой, самолет взорвался бы в небе, но причиной был пожар в двигателе и неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль, что и привело к катастрофе», — отметил представитель ведомства.
Напомним, самолет украинских авиалиний со 180 пассажирами на борту рухнул после взлета из столицы Ирана Тегерана.
По предварительным данным, самолет принадлежит Международным авиалиниям Украины (МАУ) и летел в Киев.
В МИД Украины сообщили, что в результате авиакатастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа.