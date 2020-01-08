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Какие елки покупали белорусы на праздники

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  • 8.01.2020, 10:45
Какие елки покупали белорусы на праздники

В тренде — экологичность.

По итогам реализации новогодних деревьев, лесохозяйственными учреждениями было продано 139 996 елей и сосен, сообщили в пресс-службе Минлесхоза. Активнее приоритет живым атрибутам праздников отдавали жители Минской и Гродненской областей: здесь было реализовано 32 128 и 30 917 новогодних деревьев соответственно.

В целом, спрос на деревья в этом году снизился: по сравнению с 2018 годом было реализовано примерно на 20 тысяч деревьев меньше. Снижение зафиксировано по всем областям за исключением Гомельской, где ежегодно покупают не менее 14 тысяч елей и сосен. В Гомельской области прослеживается еще один тренд: более половины покупателей отдали предпочтение не ели, а сосне. В этом году здесь было реализовано 7407 штук этого вида хвойных.

Существенное падение объемов реализации зафиксировано в лесхозах Минской области: в этом году они продали примерно на 6 тысяч новогодних деревьев меньше. Это связано, прежде всего, с отсутствием торговых точек лесхозов в столице (из-за введения аукционной системы предоставления площадок). Так, если в прошлом году продукция организаций системы Минлесхоза была представлена в Минске более чем на двадцати елочных базарах, то в этом – только на двух, при этом одна из точек принадлежала ГЛХУ “Минский лесхоз”, еще одна – Республиканскому лесному селекционно-семеноводческому центру.

Вместе с тем, следует отметить увеличение интереса белорусов к новогодним деревьям в кадках. Так, если в 2018 году было продано 2080 долгоживущих атрибутов, то в 2019 – уже 2883. Второй год подряд по инициативе Министерства лесного хозяйства проводилась республиканская акция “Сохрани символ праздника”. Лесхозы и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр предлагали белорусам приобрести новогодние деревья в кадках, горшках или ящиках, чтобы затем сохранить их до весны (например, на балконе или даче) и высадить их в ближайшем лесничестве во время акции “Неделя леса”. Таким образом, каждый белорус может внести свой вклад в озеленение малой родины. А всем покупателям новогодних деревьев в кадке (горшке или ящике) лесхозы и РЛСНЦ дарили памятки по уходу за символом праздника.

Активнее всего акцию поддержали в Минской области: здесь было реализовано 889 новогодних деревьев в кадках.


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