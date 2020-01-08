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Археологи обнаружили затерянный гигантский дворец древней цивилизации

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  • 8.01.2020, 10:50
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Археологи обнаружили затерянный гигантский дворец древней цивилизации
Фото: pixabay.com

Дворцу – более тысячи лет.

Археологи в Мексике нашли руины затерянного дворца цивилизации майя возрастом более тысячи лет в древнем городе Кулуба, пишет lenta.ua.

По данным Национального института антропологии и истории Мексики, длина найденного здания в Кулубе составляет 55 метров, ширина — 15 метров, а высота — шесть метров. Там находятся шесть комнат. Здание является частью гигантского дворцового комплекса, который также включает в себя две жилые комнаты, алтарь и большую круглую печь.

Здание использовалось во время двух перекрывающихся эпох цивилизации майя, в поздний классический период между 600 и 900 годами нашей эры, и в конце классической эпохи между 850 и 1050 годами нашей эры.

Известно, что в IX веке нашей эры майя переживали сильный упадок, выражающийся в быстром сокращении населения, оттоке жителей из городов и разрушении систем водоснабжения.

Ученые предложили несколько гипотез, объясняющих исчезновение цивилизации нехваткой плодородных почв и питьевой воды, эпидемией или завоеванием другими народами Центральной Америки.


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