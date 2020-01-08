Коктейль минского бара признало мировое питейное сообщество 1 8.01.2020, 11:06

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Андрей Дмитриевич

Он называется «Кукушка».

Мировое коктейльное сообщество Cocktails&Mixology, которое представлено в Instagram (аудитория профиля — почти 270 тысяч подписчиков), признало австоркий коктейль минского бара. В своем аккаунте оно опубликовало фотографию напитка, пишет kyky.org.

Cocktails&Mixology — это популярный паблик, за ним следят бармены со всего мира. Как правило, в соцсетях они отмечают лишь напитки тех баров, которые стали лауреатами The World's 50 Best Bars — глобального рейтинга лучших питейных заведений во всем мире, ежегодно составляемый с 2011 года.

Коктейль, который отметило сообщество, называется «Кукушка». Его готовит молодой бартендер Андрей Дмитриевич, сотрудник бара «Пересмешник» по улице Немига, 5. Насколько нам известно, это заведение ни разу не попадало в топы The World's 50 Best Bars, что, к счастью, не помешало его продукту — «Кукушке» — стать замеченным для Cocktails&Mixology. Вот, из чего состоит этот коктейль:

виски;

сироп со вкусом алычи;

красный вермут;

апельсин сок.