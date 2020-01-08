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Зеленский прервал отдых в Омане из-за крушения украинского самолета в Иране

  • 8.01.2020, 11:11
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Зеленский прервал отдых в Омане из-за крушения украинского самолета в Иране
Владимир Зеленский

Президент Украины выразил соболезнования родным и близким погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и возвращается в Киев после сообщения о крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана.

Об этом в среду, 8 января, сообщил Офис президента Украины в Twitter.

"Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев", - говорится в сообщении Офиса президента.

Зеленский также выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского Боинга, который потерпел крушение в Тегеране.

Соответствующий пост президент Украины опубликовал в своем Telegram-канале. "Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу и упал неподалеку от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", - написал Зеленский.


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