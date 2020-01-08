МИД: Белорусов на борту разбившегося самолета в Тегеране не было 8.01.2020, 11:36

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Посольство Беларуси в Иране продолжает уточнять ситуацию.

По предварительным данным, белорусов на борту украинского самолета, разбившегося под Тегераном, не было. Об этом tut.by сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

«По предварительной информации, граждан Беларуси на борту не было, посольство Беларуси в Иране продолжает уточнять ситуацию», — рассказал Анатолий Глаз.

Напомним, самолет с 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту рухнул у аэропорта столицы Ирана. Это был Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Лайнер летел из Тегерана в Киев, выживших нет. По предварительным данным, причиной крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране 8 января стало возгорание двигателя.