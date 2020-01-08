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Судебный конвейер над сторонниками независимости Беларуси

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  • 8.01.2020, 11:50
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Судебный конвейер над сторонниками независимости Беларуси
Акция в Минске 7 декабря 2019 года
Фото: spring96.org

Участников акций против «интеграции» с РФ приговаривают к крупным штрафам.

В Минске возобновились суды над участниками акций в поддержку независимости, которые состоялись 7, 8, 20 и 21 декабря прошлого года. В период с 8 по 10 января в Минске и других городах Беларуси запланировано около 50 судов по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированных массовых мероприятиях), сообщает сайт ПЦ «Весна».

Кого судят 8 января?

Суд Московского района г. Минска

Елена Толстая: 10:00, ч. 3 ст. 23. 34 КоАП; Судья - Юлия Варакса. Результат - 50 базовых величин (1350 рублей).

Виктор Савич: 10:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП; Судья - Лидия Телица; Виктор Савич на заседание не пришел. В результате его судили не только за акцию 7 декабря, но и за 20 и 21 декабря, то есть по трем протоколам. Результат - 25 базовых величин (675 рублей).

Вячеслав Косинеров: 10:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП; Судья - Татьяна Мотыль. Результат - 30 базовых величин (810 рублей);

Марина Косинерава: 10:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП; Судья - Юрий Машкетов. На Марину составлен протокол за участие в акции 20 декабря. Результат - 30 базовых величин (810 рублей).

Марина и Вячеслав Косинеровы на суде 8 января

Сергей Антончик: 10:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП; Судья - Виктор Казак; Антончик в суд не явился по семейным обстоятельствам. Его судят за участие в акции 20 декабря. Результат - 30 базовых величин (810 рублей);

активист Михаил Воронцов: 11:30 (каб. 135). ч.1 ст. 23.34 КоАП; Судья - Лидия Телица;

Михаил Воронцов перед судом 8 января

активистка Алана Гебремариам: 11:30 (каб. 135). ч.1 ст. 23.34 КоАП; Судья - Татьяна Мотыль.

Н. Трофимчук: 11:30, ч. 1 ст. 23.34 КоАП; Судья - Юлия Варакса.

священник Леонид Акалович: 11:30, ч. 1 ст. 23.34 КоАП; Судья - Юрий Машкетов.

Суд Пинского района и г. Пинска

Состоятся суды за участие в местной акции против интеграции с Россией, которая прошла вечером 20 декабря в центре города.

Дмитрий Тарасюк: 11:00, ст. 23.34 КоАП;

Николай Михалевич: 11:00, ст. 23.34 КоАП.


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