Японские ученые расшифровали рисунки в пустыне Наска 1 8.01.2020, 12:07

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Специалисты идентифицировали 16 геоглифов, которые были созданы около двух тысяч лет тому назад.

Ученым из Японии удалось расшифровать загадочные изображения на плато Наска. Изображения на пустынном плато были замечены только в ХХ веке, когда над регионом появились первые самолеты. Возраст этих рисунков и назначение ученым определить не удалось по сегодняшний день. Одни уверены, что это были ритуальные узоры, другие считают, что они возникли в регионе до прихода инков в XII веке и могли быть деталями астрономического календаря. Поскольку единого мнения о том, как появились рисунки и какую смысловую нагрузку они несут, в научных кругах не существует и сегодня, специалисты продолжают исследовать территорию, пишет lenta.ua.

Новую масштабную научную работу провели ученые сразу нескольких японских вузов - Института орнитологии в Ямасине, Университета Хоккайдо и Университета Ямагата. Орнитологи проанализировали изображения и при помощи хорошо различимых признаков, в числе которых размеры и формы голов, шей, клювов, крыльев и хвостов, идентифицировали на них птиц. Более того, исследователям удалось определить, что некоторые фигуры принадлежат пернатым, обитающим в настоящее время в отдаленных регионах Перу. При этом другие рисунки, на которых, как считалось изначально, изображены фламинго и кондоры, не подтвердили классификацию, заявленную ранее. Еще одна интересная деталь, идентифицированные птицы чаще всего обитают в тех частях страны, где вообще нет геоглифов.

Авторы исследования считают, что древние народы Перу привлекали экзотические виды, которых не было в местах проживания создателей фигур. При этом птицы, которые так и остаются не идентифицированными, по мнению ученых, могли обитать на территории страны в далеком прошлом. На данный момент специалистам удалось расшифровать 30 видов животных и предметов на плато Наска, а также несколько сотен линий и фигур.