Па-де-де черного лебедя 1 Иван Компан, «Новое время»

8.01.2020, 12:17

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Что ждет мировую экономику в 2020 году?

После фантастического 2019 года, который точно войдет в историю и запомнится отличным ростом, инвесторы уже начинают очередную гонку, отыскивая новые возможности для заработка. Да и рядовой обыватель в перерывах между тостами «за удачу в новом году» нет-нет да и взглянет на курс доллара в своем смартфоне, помянув крутым словцом родные финансовые власти, Минфин да НБУ, которые сделали прошедший год по-своему незабываемым, мощно врезав ревальвацией по промышленности, бюджету и, в конечном итоге, экономическому будущему страны.

Хотя прошедший год и был горазд на рекорды, как известно, прошлые результаты — не гарантия будущих. И после почти одиннадцати лет непрерывного роста очень хочется понимать, вылупился ли уже из яйца тот лебедь, который взмахнув черным крылом, закончит самый длинный период роста в истории и отправит весь мир, включая и нас с вами, в тартарары нового экономического и финансового кризисов.

Если говорить о глобальной экономике, то последним островком экономического процветания в развитом мире остается США. Хотя и за океаном далеко не все рисуется в розовом цвете: члены Национальной ассоциации бизнес-экономистов США прогнозируют замедление роста ВВП с 2.3%, в прошлом году, до 1.8% в 2020-м. Вероятность кризиса, по мнению опрошенных, выросла с 5% в 2019-м до 43% в конце 2020-го. Из ключевых факторов, оказывающих влияние на рынки, называют, конечно, президентские выборы, торговую войну и рост объемов корпоративного долга.

Означает ли это, что инвесторы планируют затаиться и ждать наступления кризиса? Не похоже! Впрочем, именно так и бывает в конце каждого цикла — жадность побеждает страх, а фундаментальные факторы отходят на второй план, уступая место боязни прозевать возможность заработать, когда рынок летит вперед на всех парах. Вспомните 2000-й, когда инвесторы, пораженные вирусом дешевых денег, сходили с ума по интернет-компаниям, или 2008-й, печально известный кризисом ипотечных облигаций. То же самое происходит и сейчас. Ну скажите на милость, какими фундаментальными причинами можно оправдать рост Apple почти на 90% за год или Tesla на 70% за два месяца? Только представьте — детище Илона Маска уже стоит в два раза больше, чем Ford, при том, что перспективы зарабатывания прибыли продолжают оставаться очень туманными.

Как известно, в основе всех «пузырей» лежат проблемы с долгом. Изобилие дешевых денег разжигает аппетит инвесторов к риску и не секрет, что рост последних лет был обусловлен, прежде всего, невиданным ранее смягчением монетарной политики ведущими мировыми Центробанками. И пока они щедрой рукой раздают деньги, рост финансовых рынков, скорее всего, продолжится. В этой связи интересно взглянуть на планы главных Центробанков мира, которые недавно подытожил Bloomberg:

Ни ФРС США, ни Европейский центральный банк, ни один из центральных банков развитых стран и территорий не планирует повышать стоимость денег в 2020 году, Австралия планирует снижение, а в Европе и Японии, где экономика уже давно не растет, ставки останутся отрицательными. Более того, Центробанки США, Европы и Японии продолжат активно выкупать государственные облигации, еще больше смягчая монетарную политику. Крупные развивающиеся рынки или планируют снизить процентные ставки, как Китай, Индия, Индонезия, Россия и Южная Африка, или оставить на прежнем уровне, как, например, Бразилия.

Короче говоря, ни в развитых, ни в развивающихся странах даже речи не идет о том, чтобы ужесточать монетарную политику. Центробанки планируют либо оставить все, как есть сейчас, либо продолжить снижение. Так что, вероятнее всего, финансовые инвесторы, получив свежую дозу «финансового допинга» будут готовы продолжить гонку за риском и в наступившем году.

С другой стороны, либеральная монетарная политика всех ведущих Центробанков еще раз подтверждает тот факт, что никто в мире не ожидает увеличения темпов экономического роста и, наоборот, думает о том, как его возродить. Ситуация в глобальной экономике весьма шаткая, и хотя никто прямо не прогнозирует наступления кризиса, любое неожиданное событие, может запросто качнуть весы в сторону падения. Что может стать таким событием? Да что угодно — Элизабет Уоррен в качестве нового президента США, провал переговоров с Китаем, неожиданное повышение ставки ФРС. К сожалению, «черных лебедей» прогнозировать невозможно. Кстати, в конце 2007 года ФРС США, используя всю свою интеллектуальную мощь и ресурсы, прогнозировала очередной спокойный год экономического роста. А чем закончилось, сами знаете.

Как это все скажется на ситуации в Украине? С мультипликатором… Не секрет, что стоит американцам чихнуть, как многие развивающиеся рынки начинают захлебываться кашлем. Согласитесь, что вряд ли нам удастся добиться чего-то созидательного, если весь цивилизованный мир обрушится в кризис. Придется страдать со всеми. Если же в мире все останется, как есть, и инъекция дешевых денег сохранит жизнь самому длинному периоду роста в истории, то наша задача упростится и сведется к отслеживанию местного инкубатора «черных лебедей», где есть птички с черными перьями практически на любой вкус: планируемая продажа земли, отношения с соседями, падение промышленного производства, тарифы, ревальвация, броуновское движение правительства технократов, отток трудовых ресурсов, непобедимая коррупция и много чего другого. Нет только одного — цели, плана по ее достижению и, соответственно, уверенности в завтрашнем дне для миллионов украинцев.

Иван Компан, «Новое время»