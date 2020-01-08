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Зеленский распорядился проверить весь флот гражданской авиации Украины

  • 8.01.2020, 12:30
Зеленский распорядился проверить весь флот гражданской авиации Украины
Владимир Зеленский

Проверка будет проведена независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране.

Президент Украины Владимир Зеленский после катастрофы самолета МАУ в Иране распорядился проверить весь флот гражданской авиации Украины.

«Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота», — сообщил Зеленский в Facebook, пишет «Новое время».

Также Зеленский поручил ГПУ начать уголовное производство по факту крушения украинского самолета в Иране.

8 января над столицей Ирана Тегераном разбился пассажирский самолет Boeing 737−800 авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ).

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, на борту самолета находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

МИД Украины заявил, что погибли 11 граждан Украины, большинство жертв авиакатастрофы — иранцы.

По данным властей Ирана, причиной авиакатастрофы стали «проблемы с двигателем».


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