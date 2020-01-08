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Крушение украинского «Боинга» в Иране: что видели свидетели

  • 8.01.2020, 12:39
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Крушение украинского «Боинга» в Иране: что видели свидетели
Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency/Getty Images

Некоторые говорят о взрыве.

Украинский «Боинг» разбился в Иране через несколько минут после взлета из аэропорта Имама Хомейни.

С табло радара видно, как самолет поднимается в небо, на 3-й минуте после взлета он теряет высоту и на 8-й исчезает с экранов радаров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Через некоторое время в соцсетях появляется видео с якобы украинским самолетом, на которых охваченный огнем объект быстро снижается и взрывается при столкновении с землей.

По словам одного из свидетелей, сначала было слышно взрыв, а, приблизившись к месту катастрофы, он увидел разбросанные вокруг обломки самолета и пассажиров.

Украинский лайнер разбился в 60 км к юго-западу от Тегерана. Его обломками усеяны около 2 га территории. На месте катастрофы работают 22 поисковых группы и 2 вертолета.

Тела погибших перевозят в местный центр неотложной помощи. Судмедэксперты говорят: распознать погибших будет крайне трудно, ведь все тела очень сильно обгорели.

Напомним, что ночью 8 января Боинг 737, принадлежащий компании МАУ, потерпел крушение вскоре после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. Спасатели отметили, что в авиакатастрофе никто не выжил. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, на борту судна находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В связи с авиакатастрофой Boeing 737 в Тегеране создан оперативный штаб.


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