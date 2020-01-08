Возле Светлогорска деревню засыпало белым пеплом 8.01.2020, 12:50

Архивное фото «Радыё Свабода»

Сколько можно обманывать людей?

Деревня Якимова Слобода, которая уже несколько лет страдает от запахов, выбрасываемых расположенном рядом заводом беленой целлюлозы, и невыносимого шума работающих агрегатов завода, теперь пострадала еще и от выброса неизвестного вещества, которое, словно пепел, засыпало улицы, дома и машины сельчан, сообщает «Полесская весна».

Еще в конце декабря от завода ощущался сильный запах. А 2 января при влажной погоде над деревней простерся шлейф густого светлого дыма или пара. Утром 3 января на окнах, на крышах домов, на земле и на машинах под теми местами, через которые проходил шлейф, оказался белый налет, который напоминал пепел.

Сельчане вызвали в Якимову Слободу главного санитарного врача Светлогорского района Александра Лугинца. Но он не смог объяснить, что произошло. Говорил жителям деревни, чтобы они доказали, что это вещество — от завода. В присутствии жителей деревни звонил какому-то руководству и советовался, что ему делать.

Люди обращались к Александру Лугинцу с просьбой сделать отбор проб вещества для анализа, но он отказывался. В результате жители Якимовой Слободы сами соскребли с машин этот налет и заставили Лугинца взять его для проверки. Проводилась ли она, пока неизвестно.

Позже жители Якимовой Слободы выложили в сецсетях фото трубы на заводе беленой целлюлозы, наверху которой также заметны светлые пятна, напоминающие тот налет.

«Хочется спросить, глядя в глаза всем тем «высоким и низким» начальникам: «Сколько можно обманывать людей? Сколько можно их травить?». Нет веры их заверениям, что все будет хорошо, только потерпеть надо», - говорит Елена Маслюкова, координатор инициативной группы экоактивистов и руководитель Светлогорского отделения правозащитного центра «Весна».