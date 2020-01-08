ТАСС уполномочен удивить 8.01.2020, 12:51

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Сергей Шойгу

А все-то думали, что «их там нет».

Интересную новость притаранил из Минобороны ТАСС. Звук такой, словно армейская фляга выпала и запрыгала по каменным ступеням, раскрыв присутствие затаившихся военных, сообщает телеграмм-канал «СерпомПо».

Министр обороны Шойгу пообщался по телефону с начальником турецкой разведки.

«В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также возможные совместные действия по снижению напряженности и разрешению кризисных ситуаций в регионе».

Мы что-то не поняли про Северную Африку. Это что – Ливия? Где Роммель и Монтгомери воевали во Вторую мировую? Все те же места? Куда Турция вводит войска. Но при чем здесь Россия? И Шойгу для чего такие разговоры ведет? Какие еще «совместные действия»? В Ливии?

Российские власти отрицают участие российских военных в ливийской войне. Но Эрдоган заявлял, что в Ливии на стороне Хафтара воюет две тысячи российских наемников «Вагнера». Раз Шойгу обсуждает Северную Африку, то значит, косвенно признает участие России в ливийской войне.

Между прочим, Рейтер только что провел расследование и установил, что принадлежащая страховой компании «Согаз» клиника в Санкт-Петербурге, управляемая близкими к семье Путина людьми, лечит российских наемников, воевавших на Ближнем Востоке. Один из управляющих – некто Баранов, деловой партнер дочери Путина Воронцовой, фактически угрожал журналистам Рейтер, заявив: «Забудьте про наши клиники, я вам советую». Не помогло. Советчику Баранову резко дали «от винта». Новость вышла. «Бандитский Петербург» утерся.

В одном мы не сомневаемся. И платят наемникам в Ливии, и лечат их в «бандитском Петербурге» не частные благотворители. Это все делается за счет налогов граждан. Как деньги выводятся из бюджета, по каким статьям они проходят – вопрос техники. Вы платите налоги, граждане, а мы на них будем воевать в Ливии, Сирии и центральной Африке за интересы путинского клана. Вот – смысл послания властей гражданам.