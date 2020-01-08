Когда откроют новые станции минского метро? 8.01.2020, 13:04

2,043

У столичной подземки сразу несколько новостей.

Первая: участок второй ветки метро закроют на пять дней — с 25 марта по 1 апреля. Движение поездов остановят на участке от «Фрунзенской» до «Каменной Горки», пишет агентство «Минск-Новости». Это нужно, чтобы строители сумели врезать стрелку, соединение пути между Московской (уже существует) и Зеленолужской (еще возводится) линиями.

Вторая новость: четыре станции третьей линии метро — «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» — почти готовы. Строительные работы на первых трех из них закончены на 95-98%. Их введут в эксплуатацию к 3 июля 2020 года, ко Дню независимости.

А на «Ковальской Слободе» и «Вокзальной» дизайнеры уже оформляют интерьеры. Готовность самой глубокой по залеганию станции «Юбилейная площадь» — почти 50%; строительно-монтажные и отделочные работы на ней должны быть закончены до 1 марта.

Третья новость, но сначала напомним. В 2019-м в метро стали доставлять новые поезда от «Штадлер Минск». До конца наступившего года привезут еще десять составов. Часть из них уже обкатывают. Эта техника станет доступна для пассажиров до конца первого квартала. Сначала она будет обслуживать Автозаводскую линию, а позже и Зеленолужскую.