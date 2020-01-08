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Tesla запустила первый завод за пределами США

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  • 8.01.2020, 13:08
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Tesla запустила первый завод за пределами США
Фото: charter97.org

Завод был открыт в рекордные сроки.

Электромобили Tesla теперь будут выпускать и в Китае: американский производитель открыл новый завод неподалеку от Шанхая, пишет «Популярная механика».

На открытии китайского завода Tesla присутствовал глава компании Илон Маск: при нем с конвейера сошли электроседаны Model 3. Первым покупателем китайской «Теслы» стал житель пригорода Шанхая. Сборка фактически началась еще в конце 2019 года, однако все выпущенные до сих пор электромобили предназначались для сотрудников предприяти, а не свободной продажи. Шанхайский завод станет первым, на котором будет производиться новый компактный кроссовер Model Y, рассчитанный в первую очередь на китайский рынок.

Ожидается, что спрос на него превысит суммарный объем продаж всех остальных моделей Tesla. Завод по выпуску электрокаров в Китае был построен в рекордно короткие сроки. Отмечается, что он станет ключевым для компании, которая, тем не менее, уже объявила о планах по строительству очередного предприятия в Германии, которое должно удовлетворить растущий спрос европейского рынка на электромобили.


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