«Украинские авиалинии» отменили все рейсы в Тегеран на неопределенный срок 8.01.2020, 13:14

Фото: Ali Mohammadi/Bloomberg/Getty Images

Авиакомпания выразила соболезнования семьям погибших.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) приостановила выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок в связи с катастрофой своего самолета.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Авиакомпания выразила соболезнования семьям пострадавших в результате катастрофы самолета, выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, и пообещала сделать все возможное для оказания поддержки родственникам и близким пострадавших.

«Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок», - говорится в заявлении МАУ.

Ночью 8 января Boeing 737, принадлежащий компании МАУ, потерпел крушение вскоре после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. Спасатели отметили, что в авиакатастрофе никто не выжил. По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, на борту судна находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В связи с авиакатастрофой Boeing 737 в Тегеране создан оперативный штаб.