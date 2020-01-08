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Обнародован список имен погибших при крушении самолета в Иране

  • 8.01.2020, 13:51
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Обнародован список имен погибших при крушении самолета в Иране
Фото: Shutterstock

Среди них — 11 украинцев.

Появился полный список 167 пассажиров, которые находились на борту разбившегося самолета МАУ в Иране.

Как сообщает Украина 24/7 в своем Телеграм-канале, в частности, среди других, обнародованы имена и фамилии 11 украинцев, передает УНИАН:

1. Сергей Хоменко - пилот, 2. Алексей Наумкин - инструктор, 3. Владимир Гапоненко - командир, 4. Екатерина Статник, 5. Мария Микитюк, 6. Валерия Овчарук, 7. Юлия Сологуб, 8. Ольга Кобюк, 9. Елена Малахова, 10. Игорь Матков, 11. Денис Лихно.


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