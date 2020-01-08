Выбор за нами 2 Михаил Колтович

8.01.2020, 14:11

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Может, пора напомнить зарвавшемуся Лукашенко о весне 2017 года?

Диктатор поставил перед новым министром экономики следующие ключевые задачи: повышение качества работы госсектора и борьба с внешними шоками. Как думаете, справятся? Мне кажется, что нет, ни одному министру не под силу вычистит авгиевы конюшни неэффективной и коррумпированной системы. Лукашенко за двадцать пять лет развалил все, что можно было развалить, разбазарил все средства, которые были на момент его прихода, просадил миллиарды российских дотаций, изгнал лучшие умы страны, поставив на их место бездарей и хапуг, не способных ни на что, кроме заискиваний перед своим хозяином. Новый министр ничем от них не отличается, иначе бы ему этот пост не доверили.

Про «шоки» диктатор сказал не зря. Денег нет, зарплаты не растут в отличие от цен. Нас постепенно приучают к тому, что впереди - очень сложные времена. Про кредиты что российские, что западные можно забыть. Продажа нефтеперерабатывающих заводов китайцам ситуацию не поправит. Последний источник доходов для диктатора — это наши карманы. Повышение коммуналки, налогов, выплат, введение новых поборов и штрафов, шантаж крупных и средних бизнесменов, громкие «коррупционные» скандалы — вот что ждет Беларусь в ближайшее время. К такому «шоку» он и предлагает готовиться и новому министру и нам с вами.

Готовы? Или, может, пора напомнить зарвавшемуся диктатору о весне 2017 года, когда он неплохо получил по своим загребущим рукам. Выбор за нами.

Михаил Колтович, «ВКонтакте»