Глава «Украинских авиалиний»: Упавший в Тегеране Boeing был исправен 2 8.01.2020, 14:24

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Евгений Дыхне

Фото: facebook.com/eugenedihne

Последнее техобслуживание самолета проводилось два дня назад.

Президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне заявил, что самолет Boeing 737−800, который упал в Тегеране, был исправен.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

По его словам, 6 января 2020 года проводилось последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом.

«Это был один из лучших наших самолетов, с прекрасным, надежным экипажем», — сказал Дыхне, по словам которого лайнер исчез с экранов радаров «буквально через пару минут» после взлета.

Технический директор МАУ Александр Шафиев пояснил, что разбившийся Boeing 737 был выпущен в 2016 году, получен авиакомпанией непосредственно с завода и до того нигде не эксплуатировался.

«Замечаний по матчасти не было. Проверку проходил последнюю 6 января, замечаний никаких не было, самолет был исправен. От экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было», — сказал Шафиев.

По словам вице-президента по летной работе авиакомпании МАУ Игоря Сосновского, в последнем полете в кабине Boeing находились опытные пилоты. Так, например, командир воздушного судна Владимир Гапоненко имел 11,6 тыс. часов налета, в том числе 5,5 тыс. часов в качестве командира и почти весь налет был именно на Boeing 737. Еще больший налет — 12 тыс. часов, в том числе 6,6 тыс. командирских, — имел летчик-инструктор Алексей Наумкин, находившийся на лайнере для усиления экипажа. Налет на Boeing 737 у второго пилота Сергея Хоменко составлял 7,6 тыс. часов.

«Учитывая сложность самого рейса, продолжительность рейса, на самолете был усиленный экипаж. Экипаж отдыхал в гостинице в Тегеране перед вылетом. Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, наши все подготовки, всего летного состава на 737 последние несколько лет проводятся исключительно в аэропорту Тегерана, как ни странно и удивительно. Имеем данные на сегодняшний день, что самолет набрал 2,4 тыс. метров высоту. [Вероятность] ошибки экипажа минимальна, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем», — рассказал Сосновский.

Дыхне отметил, что разбившийся в Иране лайнер выполнял самый обычный рейс и в преддверии вылета не было никаких оснований считать, что ему что-то угрожает. «Мы бы, конечно, если бы имели хоть малейшую информацию об угрозах, остановили бы полеты в эту область», — сказал президент МАУ, еще раз отметив, что разбившийся лайнер перед вылетом был полностью исправен. Ранее в среду представитель Министерства дорог и городского развития Ирана назвал причиной крушения «пожар в двигателе, а также неудачную попытку пилота взять лайнер под контроль».