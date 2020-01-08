Главные скандалы и провалы-2019 по версии независимых экономистов 8.01.2020, 14:28

Многие из них не обошлись без личного участия Лукашенко.

Аналитический центр «Стратегия» и Научно-исследовательский центр Мизеса, подвели итоги развития нашей страны в минувшем году.

Среди многочисленных номинаций есть и такие: скандал года и провал года, пишет «Салiдарнасць».

Топ-13 скандалов

Независимые экономисты назвали более десятка громких скандалов 2019-го. Они стоят того, чтобы быть перечисленными полностью.

1. Действия властей Минска, нарушающие права собственности акционеров в пользу Мингорисполкома: «размытие» долей миноритарных акционеров в «Стройтресте №35».

2. Поспешное прекращение полномочий российского посла Михаила Бабича.

3. Скандал между Туркменистаном и белорусскими строителями горно-обогатительного комбината в местечке Гарлык. Конфликт решается в шведском суде.

4. Ручное регулирование цен на сахар и цемент, когда эти товары продаются в России от 50 до 100% дешевле, чем для белорусов. Автомобили «БелДЖи» для россиян также дешевле, чем для белорусов.

5. Поставки «грязной» нефти в Беларусь из России, громкие требования властей получить более $1 млрд. компенсации – без предъявления документальных подтверждений.

6. Лукашенко публично заявил, что получил в подарок от руководителя «Теслы» электрокар. Маск эту информацию опроверг.

7. Главврач Светлогорской районной больницы Игорь Тавтын обратился через газету к руководителям предприятий, предпринимателям, попросив финансовую помощь для покупки оборудования для больницы и ремонта.

8. Лишение бизнесмена Юрия Чижа права собственности в ЗАО ФК «Динамо – Минск» – почти через 20 лет после сделки.

9. Новые правила призыва в армию как мощный удар по формированию современного, конкурентоспособного человеческого капитала. Они грозят усилением оттока молодежи из страны.

10. Возбуждение уголовного дела в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского после назначения его в обновленный состав Совета по развитию предпринимательства.

11. Качество управления подземным торговым центром «Столица» в Минске.

– Только «гении» менеджмента могли довести до состояния, когда торговые комплекс в самом центре Минска, возле двух вокзалов оказался полупустым, – отмечают экономисты.

12. Отмена указа № 488, но дополнение Налогового кодекса статьей № 33, схожей с положениями отмененного документа. Сохранен опасный субъективизм контролеров в описании и определении природы экономических операций бизнеса.

13. Братья из-под Вороново Павел Витукевич и Леонид Ненартович превратили бывшее болото в зону отдыха, а власти потребовали у них компенсацию в Br450 тысяч. Случчанин Владимир — простой сельский житель, за одну базовую выкупил в деревне заброшенный детсад. Теперь он должен государству более Br30 тысяч.

Рассмотрев названные события, независимые экономисты назвали «победителем» номинации на скандал года поставки грязной российской нефти и попытка требования властей Беларуси получить более $1 млрд. компенсации.

Топ-14 провалов

Не меньший список событий Аналитический центр «Стратегия» и Научно-исследовательский центр Мизеса составили, пытаясь определить провал года. По их мнению, таковым могли бы считаться следующие действия.

1. Провал «выбить» из России компенсацию за ее налоговый маневр.

2. Министр по налогам и сборам обещал, что будет искать возможности для дальнейшего снижения налоговой нагрузки, но так и не нашел.

3. Провал обеспечить 4% роста ВВП. За январь – ноябрь 2019г. получилось только 1,1%.

4. Провал вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов государственной собственности.

5. Сохранение архаичной, непрозрачной, дискриминационной системы госзакупок.

6. Провал в обеспечении платежной дисциплины, особенно в отношении частного сектора. Не улучшили ситуацию многочисленные аресты руководителей госпредприятий, которые брали взятки.

7. Неспособность властей решить проблему т. н. «тюбетеек».

8. Провал выполнения обещания по разделению функций государства как собственника и регулятора.

9. Провал адаптации законодательства о приватизации к требованиям реальных рыночных инвесторов.

10. Провал провести II Европейские игры с материальной и нематериальной выгодой для Беларуси.

11. Неспособность Совмина принять рекомендации Нацбанка, международных организаций, независимых ученых о принятии мер по ускорению экономического роста.

12. Угроза использования Нацбанка в качестве еще большего участника коммерческих операций, в том числе путем создания холдингов или участия в капитале банков.

13. Невыученный урок: власти не приняли мер по ликвидации льгот провальным, убыточным, тупиковым проектам.

14. Провал приватизации ОАО «Красносельскстройматериалы». В очередной раз не сошлись в цене и условиях сделки, хотя предприятие имело чистые убытки.

Провалом года независимые экономисты назвали рост ВВП всего на 1,1% – при планах в несколько раз больше.