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Археологи обнаружили тайник с монетами из «Тысячи и одной ночи»

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  • 8.01.2020, 14:55
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Археологи обнаружили тайник с монетами из «Тысячи и одной ночи»
Фото: Управление древностей в Израиле

Секретное место с деньгами нашли возле печи для обжига.

Ученые обнаружили в городе Явне на 24 км южнее Тель-Авива тайник с монетами времен правителя Аббасидского халифата Харун ар-Рашида. Об этом сообщили сотрудники Управления древностей в Израиле, пишет lenta.ua.

Тайник содержал семь монет, самые старые из которых отчеканили в 786-809 годах. В это время правил Харун ар-Рашид, упоминаемый в сборнике сказок «Тысяча и одна ночь».

Секретное место с деньгами нашли возле печи для обжига, принадлежавшей гончару. Монеты обнаружили в старинной мастерской по изготовлению посуды в глиняном кувшине, предназначенном для сохранения денег. Ученые отмечают, что содержимое тайника сделано в Тунисе, расположенном в Африке. Помимо гончарной печи с тайником и монетами, археологи откопали в Израиле помещение по изготовлению вин IV-V веков.

Отметим, Харун ар-Рашида идеализировали в сборнике сказок «Тысяча и одна ночь». Изначально халиф правил государством с помощью визирей, а с 803 года взял власть в собственные руки, причём этот процесс сопровождался репрессиями.


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