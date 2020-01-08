Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе 8.01.2020, 14:58

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Возможная атака на израильский город Хайфа натолкнется на «сокрушительный ответ».

Любой удар по Израилю спровоцирует «сокрушительный ответ». Об этом в среду, 8 января, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РБК со ссылкой на The Jerusalim Post. Так он ответил на угрозы Ирана нанести удары по городу Хайфа на севере Израиля.

Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции. Объектом для атаки может стать любая страна, которая будет являться источником «воинственных и агрессивных атак в любой форме против Ирана», заявляли в КСИР. Среди таких возможных целей иранское военное командование называло город Хайфа в Израиле и город Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах.

В ответ израильский премьер заявил, что у США «нет лучшего друга, чем Израиль, и у Израиля нет лучшего друга, чем Соединенные Штаты».