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В Минском радиотехническом колледже обвалился потолок

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  • 8.01.2020, 15:09
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В Минском радиотехническом колледже обвалился потолок
Фото: Википедия

Инцидент произошел на 3-й паре.

В помещении Минского радиотехнического колледжа обвалился подвесной потолок. Такая информация появилась в телеграм-канале «Отчислено».

«Сегодня на 3-й паре немножко обвалился потолок, хорошее начало нового года», — написали в телеграм-канале.

Там же выложили видео — похоже, после падения потолка сработала сигнализация.

Спасатели на место не выезжали. По предварительной информации МЧС Минска, никто не пострадал.

Получить комментарий у администрации Минского радиотехнического колледжа пока не удалось.


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