В Минском радиотехническом колледже обвалился потолок

В Минском радиотехническом колледже обвалился потолок6
- 8.01.2020, 15:09
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Инцидент произошел на 3-й паре.
В помещении Минского радиотехнического колледжа обвалился подвесной потолок. Такая информация появилась в телеграм-канале «Отчислено».
«Сегодня на 3-й паре немножко обвалился потолок, хорошее начало нового года», — написали в телеграм-канале.
Там же выложили видео — похоже, после падения потолка сработала сигнализация.
Спасатели на место не выезжали. По предварительной информации МЧС Минска, никто не пострадал.
Получить комментарий у администрации Минского радиотехнического колледжа пока не удалось.