В Минском радиотехническом колледже обвалился потолок 6 8.01.2020, 15:09

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Фото: Википедия

Инцидент произошел на 3-й паре.

В помещении Минского радиотехнического колледжа обвалился подвесной потолок. Такая информация появилась в телеграм-канале «Отчислено».

«Сегодня на 3-й паре немножко обвалился потолок, хорошее начало нового года», — написали в телеграм-канале.

Там же выложили видео — похоже, после падения потолка сработала сигнализация.

Спасатели на место не выезжали. По предварительной информации МЧС Минска, никто не пострадал.

Получить комментарий у администрации Минского радиотехнического колледжа пока не удалось.