«Белавиа» временно будет облетать Иран и Ирак 8.01.2020, 15:23

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Это связано с ракетным ударом Тегерана по объектам США.

Единственное направление, при котором самолеты авиакомпании «Белавиа» проходят над территорией Ирана и Ирака, — Минск — Дубай. Это чартерный рейс, самолет летает раз в неделю. Следующий рейс запланирован на 10 января. И наши самолеты временно будут облетать и Иран, и Ирак, сообщили tut.by в авиакомпании «Белавиа».

Некоторые страны предупредили свои авиакомпании о возможной опасности полетов над Ираном и Ираком. Как сообщают РИА «Новости», рекомендации не использовать воздушное пространство над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливом для полетов гражданских воздушных судов России распространила Росавиация. Также полеты над Ираном и Ираком приостановили Air France, Lufthansa, «Сингапурские авиалинии», австралийская Qantas, China Airlines и Malaysia Airlines, Air Canada.

Напомним, украинский самолет с 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту 8 января рухнул у тегеранского аэропорта. Лайнер летел из Тегерана в Киев, выживших нет. В самолете летели граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Белорусов в самолете не было. МАУ временно приостановила свои рейсы в Тегеран, сообщается на странице авиакомпании в Facebook.

Иранские власти заявили, что причиной крушения стала техническая неисправность. Посольство Украины в Иране на своем сайте сообщило, что причины катастрофы сейчас изучает комиссия и любые заявления о том, почему это произошло, не носят официального характера.