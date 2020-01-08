Накануне счастья Леонид Гозман

8.01.2020, 15:33

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Леонид Гозман

Фото: facebook.com/civilforum

В 2020 году произойдет, как известно, масса всего хорошего.

Средняя зарплата 2700 долларов в России, квартиры у каждого по сто метров, полет то ли на Марс, то ли на Луну, точно не помню. Сам Путин обещал! Если чего-то из этого не случится, то только из-за антинародной деятельности авторов и читателей «ЕЖа». А так бы, да, конечно!

А что произошло в 2019-м? Если бы Бог (в которого я не верю) посмотрел сверху и подвел итог тому, что произошло на этой маленькой планете за время ее полного оборота вокруг выделенной ей звезды, то он бы, думаю, прежде всего обратил внимание не на Россию, а на Венесуэлу, Боливию и Гонконг. Там, как в 2011 году у нас, люди выступают не столько за какие-то политические идеи, сколько за собственное достоинство. За право быть людьми, а не скотом, которому скармливают любую ложь. Думаю, Ему должно понравиться.

Вторая точка — США и Европа, европейская цивилизация, страны либеральной демократии. Там, наоборот, глубочайший политический и моральный кризис. Там рушатся те ценности и та, что очень важно, стилистика, на которой несколько десятилетий стояли Европа и США. Там стало можно, и даже приветствуется, говорить с трибун то, что еще недавно было уделом тупых малообразованных маргиналов. Там можно стало высказывать расистские и антисемитские взгляды, демонстрировать откровенное жлобство и получать в награду голоса избирателей. Наши повара, конечно, подливают бензинчика в огонь, но главные проблемы изнутри.

Пока кризис персонифицировали Орбан или Качиньский, это можно было списать на локальные проблемы молодых демократий. Но Трамп и брекзит не позволяют больше закрывать глаза на происходящее — настали новые времена. И проблема не только в том, что у власти во многих странах оказались люди, которых еще недавно невозможно было себе там представить, но, прежде всего, в том, что традиционная либеральная демократия не дает адекватного ответа — например, выдвинутые кандидаты на президентский пост от демократов на будущих выборах в США как минимум не внушают оптимизма. Кеннеди, Рейган или Обама не появились, а не появились потому, что не востребованы современной Америкой. В Европе не лучше: Меркель уходит, а Тэтчер или Коля не видно.

Впрочем, это не первый вызов, с которым сталкивается Запад, будем надеяться, что в конечном счете они преодолеют и это, что разумные, ценящие свободу люди, которых там очень много, а где-то и большинство, стряхнут этот морок и западная цивилизация выйдет из испытания обновленной и сильной. Мы все в этом заинтересованы, потому что, несмотря на болтовню про многополярный мир, США и Западная Европа — основа современной жизни и желаемое будущее для нас. Я, например, в ЕС и НАТО хочу, а не в какую-нибудь ось Пекин-Тегеран-Москва.

Но и у нас в России в 2019-м было бурно и интересно. Не просто протесты, но результативные протесты — в Екатеринбурге отбили сквер, в Москве — Ивана Голунова, а потом еще нескольких. В отместку власть, конечно, нескольких других посадила! Но это не отменяет победы. Еще ряд локальных поражений у властей были на выборах в Московскую думу и еще в нескольких точках страны.

Но самое показательное, по-моему, это Шиес. Там не ограниченные по времени боестолкновения, как в других местах — сотня юных бойцов, а потом на время затихает. Там — настоящая позиционная война. Защитники Шиеса не собираются отступать, похоже, стоят насмерть. Власть же согнала карательные подразделения, но дать команду на атаку не решается. Там ведь почти наверняка кого-нибудь убьют. А в Кремле помнят, что после устроенного Николаем Кровавого воскресенья Империя продержалась всего двенадцать лет. Сейчас все быстрее.

И они лихорадочно ищут выход. Крым выдохся, Сирия не сработала изначально, Донбасс достал. Бестактные подданные все чем-то недовольны. И начальство кинулось создавать новую картину мира, новую идеологию.

Истопник открыл нам глаза (для молодежи: про истопника — это парафраз великого Александра Галича) на то, что Вторая мировая велась не абы почему, а ради нашего именно уничтожения объединением всего западного мира во главе с Польшей. Она и до этого несколько столетий велась и сейчас продолжается. И скоро уже Последняя Битва, в которой силы Света (мы, разумеется) победят наконец силы Тьмы. И в этот судьбоносный момент требовать смены президента или выражать не полный восторг по поводу пенсий или поликлиник могут только национал-предатели вроде читателей «ЕЖа».

А после новой великой победы простые люди всего мира получат долгожданную возможность открыто любить нас всех и нашего лидера и внедрять у себя наши — правильные — традиционные ценности. Сгинут однополые браки и ювенальная юстиция, «Белые каски» и Amnesty International, Трамп будет стоять на мавзолее рядом с Путиным, никакого закона о домашнем насилии не будет, вновь воссияет имя оболганного либерастами Сталина. Люди забудут химеры демократии и «прав человека» и поймут, что уповать надо не на какие-то дурацкие процедуры, а на мудрость начальника, не требовать от него — да кто ты такой, чтобы требовать? — а милости ждать. И не сразу, но точно — отступит латинская ересь и весь одухотворенный мир будет окормлять с борта бизнес-джета Святейший патриарх Кирилл.

Самый смешной (страшный?) итог 2019 года — начальство, кажется, во все это поверило.

Леонид Гозман, «Ежедневный журнал»