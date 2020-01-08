закрыть
8 января 2020, среда, 18:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

График Лукашенко: корпоративы, хоккей и горные лыжи

23
  • 8.01.2020, 15:50
  • 7,636
График Лукашенко: корпоративы, хоккей и горные лыжи

Отсутствие официального отпуска не помешало ему полноценно отдыхать и развлекаться.

2019 год Александр Лукашенко вновь провел без официального отпуска – по крайней мере, об этом не сообщалось. Осенью он посетовал:

«Хотелось бы побывать в отпуске, как все. Полноценный отпуск — хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни».

Udf.by изучил график Лукашенко в минувшем году и пришел к выводу: отсутствие официального отпуска не помешало ему полноценно отдыхать и развлекаться.

Зима: корпоратив, хоккей и горные лыжи

С 3 по 7 января Лукашенко пропадал за игрой в хоккей на традиционном Рождественском турнире любителей. Соревнования принесли ему массу приятных эмоций: политик стал одним из лучших бомбардиром турнира, а его команда в 12-й раз выиграла чемпионат на его же призы.

В рабочий день 11 января Лукашенко был на «корпоративе»: прием на старый Новый год завершился полноценным концертом, где перед ним и группой избранных выступили звезды российской эстрады: Николай Басков, Стас Михайлов, Таисия Повалий и другие.

В феврале Лукашенко много катался на лыжах, в том числе горных. Несколько дней в Сочи он неформально общался с Владимиром Путиным, с которым также сыграл и в хоккей.

Фото: kommersant.ru

Лето: несколько концертов

В июне Лукашенко не отказал себе в удовольствии посетить Республиканский бал выпускников вузов, где он традиционно вальсирует с одной из девушек.

В июле Лукашенко наслаждался концерами в Витебске (на фестивале «Славянский базар») и родной деревне (фестиваль «Александрия собирает друзей»).

Осень: отдых в ОАЭ

В ноябре Лукашенко аж десять дней провел в Объединенных Арабских Эмиратах, за которые его пресс-служба сообщила всего о трех встречах.

При этом перед началом визита Лукашенко пытался уверить журналистов, что летит вовсе не отдыхать: «Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив».

После возвращения на родину Лукашенко посетовал уже на другое:

«Начали бегать. Я в своем возрасте – 15 километров с утра. Дышать нечем, жара несусветная. Вот бегу и думаю (про белорусских спортсменов), как они там, в Дохе (на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в Катаре). Целую неделю: утром тренировка два часа, вечером тренировка – уже совсем другой вид спорта и баня. Думаю: выдержу или не выдержу».

Конец года: танцы в ресторане и на балу

За неделю до Нового года Лукашенко заявил российским журналистам, что праздник отмечать не будет:

«Буду дома, пить не буду. Не потому что я трезвенник, а потому что в праздники, когда все отдыхают, у меня есть железное правило: в течение этого срока не пить, не есть, быть на страже».

Не в предпраздничные дни Лукашенко побаловал себя. Сначала его видели на VIP-вечеринке в честь открытия ресторана «Лебяжий», входящего в состав нового мультиспортивного комплекса «Олимпик Парк». Лукашенко танцевал там с неизвестной женщиной.

Фото из социальных сетей

Ну а за несколько дней до Нового года Лукашенко станцевал на Венском балу во Дворце Независимости – с телеведущей Полиной Шубой.

…Напомним, что Лукашенко считает, что «полноценный отпуск — хотя бы две недели». Но если учитывать все нерабочие мероприятия за 2019 год, то дней отдыха у него наберется еще больше. И это без учета рабочих дней, когда о местонахождении Лукашенко его пресс-служба просто не сообщает.


популярное за неделю

Мнение

Крапленая 31-я карта
Крапленая 31-я карта Валерий Карбалевич
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти Николай Статкевич
Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский