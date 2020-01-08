График Лукашенко: корпоративы, хоккей и горные лыжи 23 8.01.2020, 15:50

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Отсутствие официального отпуска не помешало ему полноценно отдыхать и развлекаться.

2019 год Александр Лукашенко вновь провел без официального отпуска – по крайней мере, об этом не сообщалось. Осенью он посетовал:

«Хотелось бы побывать в отпуске, как все. Полноценный отпуск — хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни».

Udf.by изучил график Лукашенко в минувшем году и пришел к выводу: отсутствие официального отпуска не помешало ему полноценно отдыхать и развлекаться.

Зима: корпоратив, хоккей и горные лыжи

С 3 по 7 января Лукашенко пропадал за игрой в хоккей на традиционном Рождественском турнире любителей. Соревнования принесли ему массу приятных эмоций: политик стал одним из лучших бомбардиром турнира, а его команда в 12-й раз выиграла чемпионат на его же призы.

В рабочий день 11 января Лукашенко был на «корпоративе»: прием на старый Новый год завершился полноценным концертом, где перед ним и группой избранных выступили звезды российской эстрады: Николай Басков, Стас Михайлов, Таисия Повалий и другие.

В феврале Лукашенко много катался на лыжах, в том числе горных. Несколько дней в Сочи он неформально общался с Владимиром Путиным, с которым также сыграл и в хоккей.

Фото: kommersant.ru

Лето: несколько концертов

В июне Лукашенко не отказал себе в удовольствии посетить Республиканский бал выпускников вузов, где он традиционно вальсирует с одной из девушек.

В июле Лукашенко наслаждался концерами в Витебске (на фестивале «Славянский базар») и родной деревне (фестиваль «Александрия собирает друзей»).

Осень: отдых в ОАЭ

В ноябре Лукашенко аж десять дней провел в Объединенных Арабских Эмиратах, за которые его пресс-служба сообщила всего о трех встречах.

При этом перед началом визита Лукашенко пытался уверить журналистов, что летит вовсе не отдыхать: «Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив».

После возвращения на родину Лукашенко посетовал уже на другое:

«Начали бегать. Я в своем возрасте – 15 километров с утра. Дышать нечем, жара несусветная. Вот бегу и думаю (про белорусских спортсменов), как они там, в Дохе (на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в Катаре). Целую неделю: утром тренировка два часа, вечером тренировка – уже совсем другой вид спорта и баня. Думаю: выдержу или не выдержу».

Конец года: танцы в ресторане и на балу

За неделю до Нового года Лукашенко заявил российским журналистам, что праздник отмечать не будет:

«Буду дома, пить не буду. Не потому что я трезвенник, а потому что в праздники, когда все отдыхают, у меня есть железное правило: в течение этого срока не пить, не есть, быть на страже».

Не в предпраздничные дни Лукашенко побаловал себя. Сначала его видели на VIP-вечеринке в честь открытия ресторана «Лебяжий», входящего в состав нового мультиспортивного комплекса «Олимпик Парк». Лукашенко танцевал там с неизвестной женщиной.

Фото из социальных сетей

Ну а за несколько дней до Нового года Лукашенко станцевал на Венском балу во Дворце Независимости – с телеведущей Полиной Шубой.

…Напомним, что Лукашенко считает, что «полноценный отпуск — хотя бы две недели». Но если учитывать все нерабочие мероприятия за 2019 год, то дней отдыха у него наберется еще больше. И это без учета рабочих дней, когда о местонахождении Лукашенко его пресс-служба просто не сообщает.