Ученые выяснили, как зеленый чай влияет на зрение 5 8.01.2020, 16:05

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Специалисты рекомендуют его пить ежедневно и горячим.

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что зеленый чай помогает сохранить зрение и снижает риск развития глаукомы – заболевания, которое приводит к слепоте, сообщает med-heal.ru.

Проведенный учеными эксперимент показал, что употребление зеленого чая хотя бы один раз в день снижает на 74% риск развития глаукомы в дальнейшем. Однако пить его следует горячим. У участников исследования, которые употребляли зеленый чай со льдом, положительных результатов не наблюдалось, отмечают специалисты.

Защитные свойства зеленого чая эксперты объясняют наличием в нем большого количества флавоноидов и кахетинов, которые выполняют роль мощных антиоксидантов. Снижая количество опасных свободных радикалов в организме человека, они защищают клетки и ткани от повреждения.

Кроме того, в зеленом чае содержатся L-теанин, кофеин, которые придают нам бодрости и спокойствия. Также этот напиток ускоряет обменные процессы и помогает поддержанию нашего веса в норме. Ученые напоминают и о способности антиоксидантов бороться с раковыми клетками.