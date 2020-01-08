МАЗ лидирует в ралли «Дакар»: кто эти герои и на чем они всех обогнали 9 8.01.2020, 16:23

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Фото: vk.com/mazsportauto

Команда звезд с неба не хватала до 2018-го.

Уже несколько дней команда «МАЗ-СПОРТавто» лидирует в общем зачете грузовиков ралли «Дакар», которое проходит в песках Саудовской Аравии. Это впервые за все время участия! Кажется, в Беларуси появились новые спортивные герои, пишет «Еврорадио».

Что вообще такое этот «Дакар"

«Дакар-2020» проходит с 5 по 17 января в Саудовской Аравии. В гонке 12 этапов. Протяженность маршрута составляет около 8 тысяч километров, причем песчаные и каменистые спецучастки нынче тянутся рекордные 5 тысяч км. В гонке принимают участие больше 350 экипажей со всего мира. Из них 46 стартовали в классе грузовиков.

А что, раньше МАЗ не участвовал в «Дакаре»?

Команда «МАЗ-СПОРТавто», основанная в 2010 году, на «Дакар» впервые попала в 2012-м. Однако звезд с неба не хватала до 2018-го.

Ралли тогда проходило по странам Южной Америки. Белорусы были в тройке лидеров ралли, начиная с третьего этапа. Но тогда МАЗ Сергея Вязовича упал с пятиметровой дюны и перевернулся на бок.

Эта и другие трудности на марафоне не помешали Вязовичу занять почетное второе место.

В 2019 году экипаж Сергея Вязовича занял 6-е место. Получается, «серебро» — пока что лучший результат белорусов на «Дакаре». Пока что.

Сколько белорусских экипажей участвует в гонке?

Белорусская команда на нынешней гонке представлена тремя грузовиками, один из которых капотный. Именно на нем экипаж Сергея Вязовича и отличился в начале гонки.

Сергею Вязовичу 40 лет. С 2003 до 2009 года он работал на МАЗе в транспортном цеху. Раллийную карьеру начал в 2010 году — но не на грузовиках. В 2011-м, в дебютный год участия, его экипаж на Subaru Impreza стал абсолютным чемпионом Беларуси.

Позже Вязович вернулся на МАЗ, но уже в качестве спортсмена. Он руководит командой «МАЗ-СПОРТавто» с 2016 года и параллельно является пилотом основного экипажа.

Два остальных мазовца — Александр Василевский и Алексей Вишневский — пока что на 10-м и 14-м местах соответственно. Функция их экипажей скорее вспомогательная: вытащить, например, грузовик Сергея Вязовича из дюны, если тот опять перевернется.

Есть ли у нас шансы на победу?

В этом году из-за болей в позвоночнике — традиционного недуга участников ралли — не участвует француз Жерар де Рой, победитель «грузового« «Дакара» 2012 и 2016 годов от команды Iveco. Отсутствие сильного соперника повышает наши шансы, однако угрозу Беларуси (не впервой) стоит ждать с востока.

Россияне доминируют на «Дакаре» последние 20 лет: с 2000 года одержали 15 побед! И сейчас «сидят на хвосте« у белоруса именно экипажи на КамАЗах.

Капотный грузовик — наш козырь?

МАЗ-6440RR — первый отечественный спортивный «капотник» — был представлен в конце 2018-го. Компания сразу заявила о нем как о флагмане среди своих спортивных грузовиков. И пока что он соответствует этим заявлениям. В 2019-м автомобиль поучаствовал в ралли-соревновании «Шелковый путь», маршрут которого проходил по России, Монголии и Китаю. И хоть занять призовые места у белорусской команды тогда не вышло, технически новинка МАЗа стала самой быстрой среди грузовиков на этих гонках.

Болеем за наших!

7 января третий этап ралли проходил в окрестностях города Неом. Спецучасток, на котором встречались каньоны и горы, растянулся на 427 километров. Вязович финишировал вторым за 4 часа и 4 минуты. Быстрее белорусов почти на 5 минут был россиянин Андрей Каргинов на КамАЗе. Однако из-за удачных финишей в первые два этапа Вязович сохраняет лидерство в общем зачете грузовиков.

В четвертый день, 8 января, участники ралли-рейда доберутся до города Аль-Ула. Протяженность спецучастка для грузовиков составит 453 километра. Маршрут включает как песчаные участки, так и гравийные дороги.