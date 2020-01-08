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Журналистку будут судить за акцию, на которой ее даже не было

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  • 8.01.2020, 16:43
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Журналистку будут судить за акцию, на которой ее даже не было
Диана Середюк
Фото: «Радыё Свабода»

Новое абсурдное дело от белорусской системы.

10 января в Минске пройдет суд над журналисткой "Новага Часу" Дианой Середюк. Ее обвиняют в участии в несанкционированной акции протеста против интеграции с Россией 20 декабря 2019 года, сообщает "Еврорадио".

Но Диана во время этой акции была совсем в другом месте — на занятиях по английскому языку. Это может подтвердить репетитор, у которой занималась журналистка.

"Ожидать можно чего угодно, но надеюсь, что получится отправить протокол на доработку. Ведь он составлен абсолютно лживо. Или перенести заседание, — рассказывает Диана в комментарии. — У меня есть свидетель, которая может подтвердить, что я была в другом месте. Но свидетель не сможет прийти [в суд в назначенное время]".

Также возможен вариант, что репетитор даст показания в письменной форме. Судить Диану Середюк будут в суде Первомайского района (бульвар Толбухина, 9) 10 января, начало заседания в 10:30.


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