Иран отказался передать Boeing «черные ящики» разбившегося самолета 8.01.2020, 16:47

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Фото: EPA

Cтрана, в которую будут переданы самописцы для расшифровки, пока не выбрана.

Иран отказывается передавать бортовые самописцы самолета «Международных авиалиний Украины» Boeing 737-800, потерпевшего крушение под Тегераном, производителю для исследований. Об этом cообащет «Интерфакс» cо ссылкой на иранское информационное агентство Mehr.

«Мы не передадим „черный ящик“ производителю и американцам», — заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. По его словам, страна, в которую будут переданы самописцы для расшифровки, пока не выбрана.

Абедзаде подчеркнул, что причина аварии не будет раскрыта до завершения анализа данных «черного ящика».

Ранее иранский государственный вещатель IRIB сообщил, что на месте падения самолета были обнаружены оба бортовых самописца украинского самолета.

Напомним, из-за крушения Boeing «Украинских авиалиний» авиакомпания приостановила полеты в Иран, арабские перевозчики отменяют рейсы в Багдад. На борту самолета, включая экипаж, находились 177 человек. Все они погибли.