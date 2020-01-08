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Историк: Без свободной Беларуси не может быть свободной Литвы

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  • 8.01.2020, 16:58
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Историк: Без свободной Беларуси не может быть свободной Литвы

Альвидас Никжентайтис выступает за cоздание Межморья.

Альвидас Никжентайтис заявил, что для борьбы с Россией необходим геополитический союз «Межморье», в который должны будут войти Литва, Беларусь, Польша и Украина, пишет Delfi.

На сегодняшний день существует несколько типов такого геополитического союза: Intermarium — от Балтийского до Черного моря, польская концепция АБЧ — Адриатическое, Балтийское и Черное моря, концепция Ежи Гедройца — Литва, Беларусь, Украина.

«Для меня же Intermarium наиболее близок по содержанию к концепции Гедройца. Он даже рассуждал о том, каким в этом регионе должен быть порядок после падения коммунизма и СССР. Его идея заключалась в том, что без демократических государств в Украине, Беларуси и Литве не может существовать и независимая Польша. С точки зрения Литвы я могу сказать то же самое: без демократической Польши, Украины и Беларуси не может быть и свободной, демократической Литвы».

«Россия с аннексией Крыма сделала то, что никто в XX и XXI веке не ожидал. Никто не ожидал, что можно силой менять межгосударственные границы, и в этом случае печальное прошлое первой половины двадцатого века нас настигает, заставляет думать и искать возможные альтернативы на "черный день"», — добавил Никжентайтис.


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