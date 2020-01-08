Почему так легко стать конспирологом? 1 8.01.2020, 17:36

О шапочках из фольги и не только.

Вы, конечно, замечали, что теории заговоров, как и fake news, невероятно популярны? Разбираемся, почему конспирологическое мышление столь распространено даже в наше просвещенное время, а борьба с ним сложна и зачастую бесплодна, пишет «Нож».

Что такое конспирологическое мышление?

Многие полагают, что вера в теории заговора (стремление объяснить самые разные события в мире чьими-то тайными происками) появилось лишь недавно, в паре с феноменом фейковых новостей. Однако это не так. Конспирологическое мышление прекрасно себя чувствовало еще в Древнем Риме, а после и в Средневековой Европе, когда в засухе обвиняли темные силы, поддержкой которых заручились враги того или иного феодала. А в XIX веке появилось движение антипрививочников, и их тезисы про заговор мирового правительства люди используют до сих пор.

По мнению психолога Лондонского университета Криса Френча, сегодня вера в теории заговора охватила все социальные классы, возрастные и половые группы. При этом сторонниками различных конспирологический версий могут выступать не только условные обыватели «в шапочке из фольги», но и уважаемые члены общества. Например, нобелевский лауреат и один из основателей современной математической логики и аналитической психологии Бертран Рассел искренне верил, что официальная версия убийства Джона Кеннеди — ложь и фальсификация, а убийца Ли Харви Освальд был лишь марионеткой в руках могущественных заговорщиков.

Но иногда конспирологическое мышление с его чрезвычайно критическим подходом к любой авторитетной информации может быть полезно. Именно это в свое время помогло науке развиваться. Об этом пишут Крис Флеминг и Эмма Джейн, австралийские исследователи теории заговора:

«Вместо того чтобы противостоять рационализму, конспирологическое мышление на самом деле удивительно хорошо согласуется с идеалами Просвещения».

Факторы, которые влияют на формирование конспирологического мышления

Одиночество

Ученые из Принстонского университета провели опрос, и оказалось, что в разнообразные теории заговора охотно верили респонденты-«одиночки» и «белые вороны». Люди, которые по своей или чужой воле оказались в социальной изоляции, куда чаще верят в конспирологические версии событий, чем их общительные знакомые.

Стресс

Социальный психолог Вирен Свами утверждает, что стрессовые ситуации ухудшают способность человека мыслить аналитически, а значит, становится проще заставить его поверить в конспирологию. Человек в напряжении гораздо охотнее видит некие закономерности и несуществующие в реальности связи между различными событиями. Жизненные трагедии подрывают уверенность человека в себе, поэтому он начинает изобретать различные теории, которые объясняют череду неприятностей в его жизни.

Бедность и низкая самооценка

Журналист Борислав Козловский, написавший книгу «Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям», пришел к тому же выводу, что и Свами, но причины неуверенности он видит в том, что люди социально не защищены. Тогда несчастья в жизни они связывают не со своими неправильными действиями или неудачными обстоятельствами, а с заговорами против себя или своей социальной группы.

Недостаток образования

Хотя верить в теорию заговоров может даже лауреат Нобелевской премии, хорошее образование нередко защищает человека от конспирологического типа мышления. Только 23% американцев со степенью магистра и выше верят в теории заговора, а вот среди людей с более низким уровнем образования таких оказалось 42%. И дело здесь даже не в том, что образование дает много сведений о той или иной области жизни, а в том, что хороший университет формирует логическое и аналитическое мышление, противостоящее конспирологии.

Особенности человеческого мышления

Роб Бразертон в своей книге «Недоверчивые умы. Чем нас привлекают теории заговоров» много рассуждает о том, что конспирологическое мышление вообще свойственно человеку — по разным причинам. Так, он пишет, что у человека есть потребность контролировать происходящее или хотя бы понимать, как всё устроено:

«Мы все хотим верить, что понимаем происходящее и управляем своей судьбой. Но у мира есть отвратительная привычка напоминать нам, что мы находимся во власти случайностей».

Мозг не желает мириться с таким положением дел и начинает «изобретать колесо», то есть строить самые фантастические теории, лишь бы не верить, допустим, что смерть принцессы Дианы — случайность.

Также человеку свойственно совершать так называемые когнитивные ошибки в мышлении: люди любят обобщать, находить закономерности и видеть чью-то чужую волю в случайных происшествиях. А еще мы склонны считать, что за значимыми событиями стоят весомые причины: это придает жизни смысл. Конспирологическое мышление — в каком-то роде бегство человека от бессмысленности существования.

Склонность к нарциссизму

Еще к одному любопытному выводу пришли ученые из Лондона: оказывается, в теории заговора более склонны верить люди с нарциссизмом. Они нередко видят себя центром Вселенной и любое событие трактуют, исходя из этой картины мира. От подобной парадигмы мышления до конспирологии — один шаг.

Невозможность развенчать миф

Конспирологическое мышление существует и потому, что с теориями заговора, как и с мифами, бороться очень сложно. Любой контраргумент сторонники конспирологии воспринимают как очередную попытку неких сил разубедить их в правильной точке зрения. Эксперты, занимающиеся теорией fake news, уверяют, что спорить с такими людьми бесполезно: миф запоминается куда лучше, чем опровергающий его факт.