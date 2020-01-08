Белорусы получат дешевый «шенген» только в июне 2 8.01.2020, 17:41

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До вступления соглашения в силу придется платить 80 евро.

Пресс-служба Еврокомиссии сообщает, что Беларусь и ЕС подписали пакет соглашений о реадмиссии и упрощении визового режима, пишет office life.

С белорусской стороны подпись поставил Владимир Макей. Со стороны ЕС — Ильва Юханссон (одна из еврокомиссаров) и Давор Божинович (вице-премьер Хорватии, как от страны — председателя Совета Евросоюза).

Пакет соглашений должен пройти необходимые процедуры в Европарламенте и в так называемом парламенте Беларуси. Как ожидается, он вступит в силу в июне 2020 года.