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К чему приведет луканомика в этом году?

  • 8.01.2020, 17:59
К чему приведет луканомика в этом году?

Мнение экспертов.

Министр финансов Максим Ермолович в эфире телеканала СТВ сообщил, что зарплаты работников бюджетной сферы в 2020 году будут расти опережающими темпами. А уже к концу текущего года они приблизятся к 80% от средней по стране. «Мы закладываем опережающие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе, потому что они в предыдущие годы отставали.

Теперь нам нужно делать более быстрый шаг», – пояснил министр. Ранее сообщалось, что зарплаты бюджетникам в 2020 году могут увеличить на 10-11%. Очевидно, что планы правительства связаны с проведением в следующем году президентских выборов (вероятно, они состоятся в августе) – традиционно в этот период власти «задабривают» электорат. Но не придется ли расплачиваться за подобные решения в виде девальвации после выборов?

На Youtube-канале Hannibal Barka появилось видео, где собраны прогнозы известных экономистов о курсе белорусского рубля в 2020 году.


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