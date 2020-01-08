К чему приведет луканомика в этом году? 8.01.2020, 17:59

Мнение экспертов.

Министр финансов Максим Ермолович в эфире телеканала СТВ сообщил, что зарплаты работников бюджетной сферы в 2020 году будут расти опережающими темпами. А уже к концу текущего года они приблизятся к 80% от средней по стране. «Мы закладываем опережающие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе, потому что они в предыдущие годы отставали.

Теперь нам нужно делать более быстрый шаг», – пояснил министр. Ранее сообщалось, что зарплаты бюджетникам в 2020 году могут увеличить на 10-11%. Очевидно, что планы правительства связаны с проведением в следующем году президентских выборов (вероятно, они состоятся в августе) – традиционно в этот период власти «задабривают» электорат. Но не придется ли расплачиваться за подобные решения в виде девальвации после выборов?

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