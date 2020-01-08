В Китае открыли памятник классику белорусской литературы 8.01.2020, 18:22

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Памятник Янке Купале в Пекине. Фото: china.mfa.gov.by

Памятник открыли во Втором Пекинском университете иностранных языков.

8 января 2020 года во Втором Пекинском университете иностранных языков состоялось открытие памятника Янке Купале, сообщается на сайте посольства Беларуси в Китае.

В торжественной церемонии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Кирилл Рудый, автор памятника — директор Художественного музея Китая, скульптор У Вэйшань, а также ректорат университета, политики и дипломаты.

Мероприятие прошло в рамках завершения Года образования Беларуси в Китае.

Памятники белорусским писателям также есть и в других городах Китая — Якубу Коласу в городе Тяньцзине и Янке Купале — в Сиане.