В Китае открыли памятник классику белорусской литературы
- 8.01.2020, 18:22
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Памятник открыли во Втором Пекинском университете иностранных языков.
8 января 2020 года во Втором Пекинском университете иностранных языков состоялось открытие памятника Янке Купале, сообщается на сайте посольства Беларуси в Китае.
В торжественной церемонии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Кирилл Рудый, автор памятника — директор Художественного музея Китая, скульптор У Вэйшань, а также ректорат университета, политики и дипломаты.
Мероприятие прошло в рамках завершения Года образования Беларуси в Китае.
Памятники белорусским писателям также есть и в других городах Китая — Якубу Коласу в городе Тяньцзине и Янке Купале — в Сиане.